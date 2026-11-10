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屯區房市先回來了！西屯交易暴增57% 房仲點關鍵

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
西屯街景。中信房屋中科國安加盟店／提供
西屯街景。中信房屋中科國安加盟店／提供

根據台中地政局統計，今年前10月台中市建物買賣移轉棟數為3萬2,436棟，較2025年同期的3萬5,028棟減少2,592棟，年減7.4%。

不過，觀察台中市三大屯區交易表現，卻呈現出逆勢成長的狀態，其中又以西屯區表現最為亮眼，前10月移轉棟數達5,598棟，年增57%，南屯區也有41%的增幅，北屯區則成長12%，顯示台中核心生活圈仍具備一定的市場交易支撐力。

中信房屋中科國安加盟店店長陳顯文表示，台中市整體建物買賣移轉棟數年減7.4%，主要是受到信用管制、房貸條件趨嚴等因素影響，加上部分區域供給量較大、過去幾年房價漲勢也過快，使得購屋族觀望氣氛升溫，進而壓抑整體市場交易動能。

三大屯區交易量逆勢成長，除了新案交屋帶動外，剛性需求也是支撐區域交易的重要動能。相較於其他新興重劃區、蛋白區，仍需要時間累積生活機能與居住人口，西屯、南屯及北屯本身就具備一定產業、交通及生活機能，因此在市場盤整期間，仍能吸引自住客持續進場。

其中，西屯除了擁七期重劃區、水湳經貿園區等重要發展區塊，台中科學園區及周邊科技產業也持續擴展，帶動就業機會與人口移入，進一步挹注區域住宅需求。

此外，西屯住宅產品類型豐富、總價帶選擇多元，無論首購、自住或換屋族群，都能找到符合自身需求的物件，為區域房市提供穩定支撐。

南屯區則受惠於成熟的生活環境、交通建設及重劃區發展，對重視居住品質、又有預算考量的自住客很有吸引力。

至於北屯區，近年隨著人口移入、捷運綠線及各個新興重劃區逐步發展，再搭配台中巨蛋、台灣超巨蛋的建設規劃，區域房市前景相當值得關注。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，預期房市短期內仍將以剛性需求為主要支撐，購屋族對於價格、地段及產品條件也會更加謹慎。建議民眾購屋優先考量交通便利性、生活機能、區域發展成熟度及自身財務負擔能力，若有售屋規劃，也應回歸實際市場行情，合理訂價，才能提高成交機會。

近一年三大屯區建物買賣移轉棟數變化。資料來源／中信房屋
近一年三大屯區建物買賣移轉棟數變化。資料來源／中信房屋

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