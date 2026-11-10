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王品集團訂位規則大改！耶誕、元旦提前開搶 18品牌、逾240店一次開放

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「阪前鐵板燒」全新秋冬新套餐《火藝之宴》將酒焰、炭燻等細膩料理技藝融入頂級海陸食材，獻上「稻燒A5和牛」、「酒焰南非活鮑魚」及「炭烤龍蝦」等匠心之作。王品集團／提供
「阪前鐵板燒」全新秋冬新套餐《火藝之宴》將酒焰、炭燻等細膩料理技藝融入頂級海陸食材，獻上「稻燒A5和牛」、「酒焰南非活鮑魚」及「炭烤龍蝦」等匠心之作。王品集團／提供

王品（2727）搶攻年末聚餐商機，宣布打破過往用餐前一個月才開放訂位的慣例，自今年耶誕節起，包括明年元旦、農曆春節、母親節及父親節等五大節日，全面將訂位時間提前至用餐前一個半月至兩個月。其中，耶誕節與元旦檔期將於本周五（13日）率先開放預約，涵蓋旗下18個品牌、全台逾240間門市，提前卡位節慶聚餐需求。

王品表示，根據集團內部統計，重要節日檔期的用餐人潮約為平日的兩倍，顯示消費者在耶誕節、元旦及春節等節慶期間，對家庭聚餐、朋友聚會及約會用餐的需求明顯增加。為讓消費者有更充裕的時間安排聚餐行程，今年決定調整訂位機制，將重要節日的預約時間大幅提前。

首波開放訂位的品牌，除石二鍋及12mini快煮小火鍋外，其餘品牌均可透過線上及門市電話預約。至於2027年農曆春節檔期，則將於今年12月4日開放訂位，讓消費者提前安排春節家族聚餐。

除了調整訂位機制，王品也同步推出秋冬新菜色，搶攻歲末聚餐與節慶消費商機。其中，王品牛排推出期間限定「日本國產F1牛排×北海道干貝佐廣島蠔」雙人套餐，以日本國產F1牛排搭配北海道干貝及廣島蠔，主打高檔海陸組合，鎖定雙人約會及節慶聚餐客群。

旗下阪前鐵板燒則推出秋冬新菜單「火藝之宴」，以酒香火焰、炭火燻烤及日本稻燒技法為特色，推出稻燒和牛、酒焰鮑魚及炭烤龍蝦等料理，透過現場烹調展演，強化高端餐飲的用餐體驗。

此外，王品也搭配節慶訂位新制推出社群活動，即日起至11月30日，消費者參加「王品瘋美食」官方社群指定任務，即有機會抽中價值3,400元的老爺酒店聯合住宿券，共抽出10名得主，住宿地點可從北、中、南指定老爺酒店中選擇。

元旦 王品 王品集團

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