10月企業永續TOP 10！台積電廢液變資源、全家揭環保盲點　你的回收做對了嗎？

從科技製造到日常生活 企業永續有哪些新變化？

竹林也能成為企業減碳的新解方？台積電將半導體製程廢液轉換成廢水處理藥劑，年創1,900萬元效益；中華電信攜手政府與原住民族部落，推動全台首例竹林經營碳匯專案。另一邊，全家公布環保素養調查，發現民眾雖然越來越懂回收，對源頭減量的認識卻仍有落差。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測2026年10月1日至10月31日上市上櫃企業永續相關網路聲量，分別整理上市、上櫃企業前五名。從半導體綠色製造、自然碳匯、生物多樣性，到環境教育與公益活動，看看哪些企業受到關注，又有哪些永續行動值得認識。

上市No.1 台積電

網路聲量：688筆

好評影響力：2.190

半導體製程產生的廢液，竟然能反過來處理廢水？台積電10月公布先進封測廠「以廢治廢」技術新突破，由廠務團隊自主研發含鐵蝕刻廢液回用技術，將原本需要委外處理的廢液，轉換為廢水處理所需的混凝藥劑，取代部分外購氯化鐵，讓製程廢棄物重新成為可利用的資源。

這項技術突破的關鍵，在於團隊發現廢液含有高比例的硫酸鐵，經過實驗驗證及廠區測試，確認具有與傳統藥劑相同的淨水功能，並成功導入實際廢水處理系統。截至2026年10月，技術已應用於3座先進封測廠，累計減少920公噸廢液委外處理量、節省280公噸外購藥劑，並減少140公噸碳排放，每年創造約1,900萬元綜合經濟效益。

台積電也將這項技術納入新廠標準設計，預估到2030年，累計可減少6,300公噸廢液委外處理量、節省1,800公噸外購藥劑，減碳980公噸，每年創造約1.3億元綜合效益。未來也計畫推廣至具有相同製程的封測業者，讓這項創新技術從單一企業延伸至整體產業，擴大資源循環效益。

上市No.2 中華電信

網路聲量：450筆

好評影響力：2.760

透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，10月網路聲量高點與Threads上的職場討論有關。有網友分享「國營事業排名圖」，將不同企業分成「夯」、「頂級」、「人上人」及「NPC」等級，其中中華電信被列入最高的「夯」等級，工作待遇備受肯定。另一張以薪資高低與工作爽度為比較的圖表，也將中華電信列為薪資待遇較佳的企業，引發網友對薪資福利、工作環境及職涯選擇的討論。

除了職場話題，中華電信10月在環境永續方面也有新進展。10月13日宣布，與農業部林業及自然保育署合作的竹林碳匯自願減量專案，已通過環境部註冊申請審查，成為全台首例完成註冊程序的竹林經營碳匯自願減量專案。

這項名為「泰舊換新・竹構未來」的計畫，位於桃園市復興區，結合當地泰雅族部落與竹業經營團體，透過竹林疏伐、撫育更新及竹材利用，改善竹林經營狀況，並依照相關方法計算與監測碳吸存效益。根據中華電信公布的數據，2026年前三季已減碳15.2萬公噸，達到全年目標的96％。

上市No.3 日月光投控

網路聲量：408筆

好評影響力：3.400

日月光投控繼6月登上上市企業永續聲量榜第三名後，10月再度入榜並維持相同名次。隨著AI需求持續推升半導體先進封測市場，日月光10月29日上修今年先進封測營收目標至40億美元，並看好明年業績有望倍增。產業成長也帶動人才需求，日月光半導體10月參與高雄大型徵才活動，與其他企業共同提供逾千個工作機會。從擴大產能到招募人才，如何兼顧產業發展、員工照顧與環境永續，也成為日月光持續面對的重要課題。

上市No.4 南亞科

網路聲量：258筆

好評影響力：2.470

科技公司也能投入國家公園的生態保育！南亞科技10月30日與內政部國家公園署簽署「守護生物多樣性暨推動自然正向合作永續夥伴」合作備忘錄，結合政府保育專業與企業資源，規劃共同推動自然環境保護。

根據國家公園署說明，未來雙方將透過國家公園、濕地及海岸等實地場域，結合企業志工與員工自然體驗，推動棲地復育、外來入侵種防治、物種調查及生態監測，也將延伸至廠區原生植物綠化與友善環境營造。

過去半導體產業的永續議題多聚焦能源、水資源及碳排放，如今生物多樣性也逐漸成為企業關注的方向。南亞科這次合作仍處於啟動階段，後續如何透過實際保育行動及成果追蹤，讓企業參與轉化為長期生態效益，值得持續觀察。

上市No.5 富邦金

網路聲量：217筆

好評影響力：3.430

跑步不只為了健康，還能把累積的里程轉換成公益支持。富邦金控10月11日攜手adidas及永悅健康，在台北市中正運動中心舉辦「Run For Green健康綠動大挑戰」，透過運動訓練、公益闖關與永續教育，邀請民眾關注環境永續、偏鄉陪伴、弱勢教育及運動平權等議題。

這項活動也結合富邦金控推出的Run For Green「邦助計畫」，民眾參加指定線上跑或賽事，累積完成40公里後，可選擇支持一項公益議題，由富邦培育1株台灣原生種樹苗，或捐贈「邦助金」給指定公益夥伴。

相較於企業內部的能源管理或碳盤查，這類活動讓一般民眾也能參與永續行動。從日常運動到公益里程累積，富邦金控將健康促進與社會關懷連結，讓企業永續不再只是辦公室裡的制度與指標。

上櫃No.1 全家

網路聲量：87筆

好評影響力：2.690

你知道喝完的紙杯要怎麼回收，但真的了解如何減少垃圾產生嗎？全家便利商店攜手RE-THINK重新思考環境教育協會，10月16日至26日在華山1914文化創意產業園區舉辦「這還好吧！？」生活環境觀察展，從消費、包裝與垃圾處理等日常情境出發，引導民眾重新思考環保習慣。

同期公布的《便利商店環保素養調查》也揭露有趣的現象，紙容器咖啡杯回收正確率高達93.9％，88.2％民眾支持減少過度包裝，但對於「5R環保原則」，答對率卻只有26.1％，甚至低於2025年的30.3％。顯示民眾雖然普遍支持環保，也知道如何回收，卻不一定熟悉完整的減廢觀念。

究竟什麼是5R？除了大家熟悉的資源回收，還包括拒絕不必要的物品、減少使用、重複利用及修理，目的是從日常消費開始，減少垃圾產生。這份調查也點出一個值得思考的問題：比起把垃圾丟進正確的回收桶，如何在購物時就減少不必要的包裝與浪費，或許才是下一步需要養成的環保習慣。

上櫃No.2 群聯電子

網路聲量：73筆

好評影響力：2.870

科技業員工福利有多令人羨慕？10月有群聯電子員工在Threads分享，自己跟著公司員工旅遊前往西班牙、葡萄牙，還參加當地路跑活動，直呼「群聯路跑社直接擴張到葡萄牙波多了」。群聯原本就提供國內外員工旅遊補助，今年中秋節更宣布加碼2.5萬元國旅購物金，從海外員工旅遊到國內旅遊福利，也讓群聯的員工照顧措施受到關注。

除了員工福利，群聯也持續投入環境教育，10月公布「益起上學趣」公益志工活動，以淨零碳排與多肉盆栽DIY為主題，帶領學童認識氣候變遷及生活中的減碳行動。透過企業志工陪伴與實作課程，讓孩子從日常生活理解環境保護，也將企業永續的實踐延伸至校園。

上櫃No.3 合晶科技

網路聲量：47筆

好評影響力：3.450

首次登上永續聲量榜的合晶科技，是全球前十大矽晶圓供應商，主要生產半導體級矽晶圓及磊晶片，產品廣泛應用於半導體產業。隨著市場需求持續成長，合晶也積極擴大在台投資。經濟部投資臺灣事務所10月8日宣布，合晶科技第四度通過「歡迎臺商回臺投資行動方案」，將擴大中科二林園區的投資與廠區規模，總投資金額約178.8億元。

根據經濟部公布的計畫，合晶科技新廠預計導入AI技術，建立製程數據分析與監測機制，提升產品品質並縮短交期，同時規劃設置太陽能發電設備及進行溫室氣體盤查，逐步推動低碳轉型。

除了新廠規劃，合晶科技也持續推動能源管理、廢棄物再利用與水資源節約。隨著半導體產業持續擴張，合晶不只著眼於提升產能，也將智慧製造與低碳措施納入新廠規劃，兼顧產業發展與環境永續。

上櫃No.4 新應材

網路聲量：36筆

好評影響力：3.230

隨著半導體先進製程持續發展，特用化學材料的重要性也逐漸提升。新應材近年積極投入半導體關鍵材料研發，並規劃在新廠導入智慧生產系統及太陽能發電設施，朝提升製程效率與降低環境負擔的方向發展。

除了綠色製造，新應材也將永續行動延伸至地方環境保育。根據桃園市環保局公布的永續成果，新應材與華城電機、國光電力等5家企業共同捐款支持「竹林更新示範專案」，預計在桃園復興區推動12公頃竹林更新，透過疏伐、竹林撫育及在地居民參與，改善竹林生長環境，同時創造部落工作機會。計畫將持續經營5年，後續也規劃申請自願減量專案註冊，探索竹林碳匯的應用潛力。

上櫃No.5 元大期

網路聲量：29筆

好評影響力：3.300

一場路跑也能成為企業支持弱勢兒少的方式！觀察網路聲量高點，元大期貨參與「2026 Let’s Run空英1919陪讀路跑」的公益行動受到關注。活動於10月31日在新店碧潭登場，吸引超過3,400名跑友參與，希望為2,500名弱勢家庭兒少募集課後陪讀經費。元大期貨也號召73名員工響應，透過運動支持公益。活動設有6公里及11公里路線，報名費扣除成本後全數捐助「1919陪讀計畫」，協助孩子獲得免費課後陪讀與多元學習資源。

除了公益路跑，元大期貨今年9月也走進1919陪讀班，運用金融專業設計生活化課程，帶領孩子認識金錢觀念與基礎理財知識。從金融教育到員工參與公益活動，元大期貨持續投入弱勢兒少照顧，將企業專業與員工力量轉化為實際的社會支持。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年10月1日年10月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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