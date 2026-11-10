創新論壇11月25日登場／趨勢科技台灣暨香港區總座洪偉淦：AI改變駭客攻擊規則

近期台灣各產業資安攻擊事件頻傳，趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦指出，AI已徹底改變攻擊規則，駭客不再僅針對大型企業做精準攻擊，而是運用更低成本AI工具發動大規模、無差別的自動化入侵，企業不僅要加強風險管理，也要主動且持續檢視系統漏洞並補強。

經濟日報將於11月25日舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、元大投信協辦。

洪偉淦於論壇當天將以「誰來抓AI駭客」為題進行專題演講。他認為，資安事件可看幾個層面，在攻擊手法上，駭客廣泛運用AI製作高客製化的社交工程釣魚郵件，點擊率從過去的12%大幅攀升至54%。

在入侵方式上，駭客流程亦高度自動化，以往需耗費數十小時的弱點掃描與攻擊腳本撰寫，如今在AI輔助下僅需數分鐘即可完成。比起以往，駭客更有能力廣泛找尋系統漏洞，以AI化的工具進行攻擊。

在攻擊手法上，現在利用AI技術衍生出多種攻擊手法，例如透過「提示詞注入（Prompt Injection）」繞過模型防護限制、惡意汙染開源套件供應鏈，以及藉由深偽技術（Deepfake）偽冒身分等新型態手段層出不窮，甚至有駭客集團直接將攻擊流程串接開源模型，打造全自動攻擊代理人（Attack Agent）。

他引述國際開源社群OWASP的調查，「提示詞注入」連續兩年都是風險最高的項目。面對AI武器化趨勢，他強調，防護策略必須全面升級。首先，傳統「定期掃描、嚴重漏洞優先修補」的模式已無法應對，不能再等三個月、半年掃描漏洞，企業應改採「持續性主動監控」，並依據漏洞暴露程度與實際業務影響進行動態風險排序。

另外，企業內部的AI Agent就是「數位員工」，應落實最小權限原則、獨立帳號追蹤、操作日誌留存及緊急阻斷機制，尤其涉及金流、資料傳輸等不可逆的高風險動作，必須堅持「人員介入確認（Human-in-the-loop）」。防守方（企業）也要時常透過紅藍隊攻防演練主動修補弱點，搶在駭客之前阻斷威脅。

本論壇即日起受理報名，請上官網https://money.udn.com/ACT/2026/innovation5G/index.html。