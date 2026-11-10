老園丁耕讀筆記／企業經營的飛行智慧

周末，姪兒夫婦帶著孩子，邀我們一起到河濱公園走走。幾個孩子正在草地上奔跑，天空剛好飛過一架飛機。七、八歲的姪孫抬起頭，好奇地問爸爸：「飛機那麼重，為什麼會飛？為什麼不會掉下來？」

姪兒笑著指向我：「叔公是航空系畢業的，你問叔公。」

突然被點名，我有些尷尬，只好趕緊回想幾十年前學過的空氣動力學，試著用孩子聽得懂的方式解釋。

我告訴姪孫，飛機要飛，首先要有速度。引擎推動飛機前進，氣流流過機翼，透過機翼形狀與適當的迎風角度產生升力。當升力足以支撐機身重量，飛機便能起飛。簡單來說，引擎負責推進，機翼負責產生升力。姪孫接著問：「為什麼有些飛機的翅膀尖端會向上翹？」我告訴他，那是翼尖小翼，可以減少翼尖渦流造成的阻力，提升飛行效率。至於有些飛機沒有，則與年代、機型、用途及設計有關。

他似懂非懂地點點頭，隨即又跑回草地玩耍，留下我和姪兒繼續聊著他的工作與生活。談到近期面臨的挑戰，我忽然想到，剛才向孩子解釋的飛行原理，其實也蘊含著企業經營與人生的道理。

飛機要飛，首先必須保持速度，企業經營亦然；環境愈是艱難，愈不能停下腳步。面對市場、技術與商業模式的持續變化，企業必須不斷接觸客戶、調整產品、培養新能力。只要持續向前，就有機會在變局中找到新的方向。

但光有速度還不夠，還需要適當的「攻角」。飛機迎向氣流時，必須保持一定角度才能產生升力，但攻角過大，超過臨界點，氣流便會脫離機翼，導致失速。

企業經營也是如此。面對逆風，經營者往往想加倍投入、加快腳步，卻未必能帶來更大的成效，反而可能耗盡資源、打亂節奏。逆風並不可怕，關鍵是掌握適當的力道與方向。

飛機即使失去引擎推力，只要維持適當空速，仍能滑翔。此時若因害怕下降而拉高機頭，反而可能因速度不足而失速。飛行員必須接受暫時下降，以高度換取速度，保持操控，尋找安全落點。

這讓我想到一些企業，當景氣低迷、資金吃緊、產品不如預期，成長動力消失時，經營者往往仍想維持原有高度，不願面對下滑的現實。但下降不等於墜落。縮減規模、降低成本、放慢擴張，甚至退出市場，都可能是必要的「滑翔」。這不是放棄，而是保存實力，為下一次起飛蓄積力量。

我把這些想法說給姪兒聽，不是要告訴他該怎麼做，而是分享自己一路走來的體會——人生如飛行，懂得調整才能飛得長遠。

回家途中，我仍想著下午那一幕。一架飛機掠過河濱公園，孩子隨口問：「飛機為什麼不會掉下來？」簡單一句話，竟讓我重新想起幾十年前學過的空氣動力學。當年念航空，雖未真正投入飛機設計，但那些飛行原理經過歲月沉澱，卻讓我對企業經營與人生有了新體會。

有動力時，保持速度；遇到逆風時，調整攻角；失去動力時，懂得適時下降，不必勉強維持原來的高度。人生和企業一樣，不可能永遠順風，也不必時時飛在高處。真正重要的是，無論順境或逆境，都能掌握方向。在失去動力時，仍然知道怎麼飛；在必要時也能調整姿態，為下一次起飛保留力量。