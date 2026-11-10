數位沛方／營運計畫書 六面向健檢

2026年已經進入最後兩個月，多數企業在這個時間點，應該開始規劃新年度的營運計畫，但在寫年度營運計畫之前，還有個很重要的工作，就是先盤點今年的狀況，再去規劃明年的發展，否則很容易會變成是一個喊口號但達不到的計畫書。

究竟一份完整的營運計畫要回答哪些問題？接下來我用比較簡單的方式說明：

首先我們要了解，營運計畫不只是一張營收目標表。它必須要回答六個問題：過去做得怎麼樣？外面發生什麼事？接下來要達成什麼？打算怎麼做？錢夠不夠？怎麼確認有在進行？

因為遇到不少中小企業對這個不夠理解，我有設計了一份涵蓋這六個面向營運計畫準備度健檢表，有興趣的可以去測驗看看自己還有哪些不足的地方。

這個健檢表的順序是：回顧和市場判斷是設定目標的依據；目標則決定了我們後續的行動方案；訂出來的行動方案需要有預算來支撐；最後再靠追蹤機制把計畫落實。

值得注意的是，測驗出來若有某一個面向分數特別低，就可能會拖累後面的面向。因此，建議從分數最低、而且排在前面的面向開始把資料補齊。

如果測驗的結果分數很高，請記得這並不代表確定可以達成目標，因為分數反映出來的只是我們的營運計畫準備得完不完整，但它無法直接去驗證目標訂得是否合理、方向選得是否正確。

計畫內容是否能落實達成，建議還是要搭配實際營收、成本數字和市場狀況一起討論。

此外，過去常常遇到企業被問及來年展望時，老闆喊出的數字，讓底下同仁都面有難色，而且與當前的差距很大，遇到這樣的情況，很容易變成同仁覺得「反正達不到，那就隨便做吧」的情況，這樣的營運計畫就對於公司的業務發展沒有幫助，甚至可能與期望愈來愈遠。

撰寫營運計畫的過程中，常會聽到企業說「今年還沒過完，我要怎麼寫還沒發生的部分？」最常見的方法，就是用今年到目前為止的實績，加上剩下月份的預估，合起來當作今年全年預估。剩下的月份可以用去年同期的數字乘上今年的成長趨勢推估，或請業務依手上訂單估算。

不過，如果自家公司有明顯淡旺季的差異，一定要參考去年同期，不要用平均月營收直接乘以12，才能讓預測數據更精準。

即便是規模不大的企業甚至是一人公司，我也建議嘗試填寫年度計畫檢測，一人公司與小企業的資源有限，更需要先想清楚要做哪幾件事、錢夠不夠、誰負責，不用寫得很長，但可以幫助你想得更清楚。一頁目標、一張行動清單、一張12個月現金表，就是很實用的營運計畫。

希望大家都能夠在2027年順利達到自己想達成的目標。