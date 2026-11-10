商業興觀點／服務業三招 應對人才擠出效應

台灣憑藉半導體與AI產業蓬勃發展，經濟屢創新高，一片欣欣向榮。然而，走進街頭巷尾，餐廳店門口掛著「誠徵正職」、飯店因缺工限縮住房率的現象卻層出不窮。國家變有錢了，內需服務業卻陷入前所未有的「缺工海嘯」。這背後除了少子化，更關鍵的原因在於科技業磁吸所產生的「人才擠出效應」。

這場擠出效應正以極快的速度改變產業生態，其邏輯演進為：科技業高薪搶才→服務業人才流失→被迫調升薪資→營運成本驟升→售價上漲轉嫁消費者→中小企業經營陷入困境。

隨著科技園區大規模擴建，企業所需的不再只是頂尖工程師，更包含龐大的行政、倉儲、廠務與餐飲支援人力。科技業憑藉極高的利潤空間與優渥薪資，對周邊勞動力形成了無差別吸引力。

以嘉義近期大型科技園區開發為例，高科技產業強勢進駐，表面上帶來住房、餐飲與旅宿榮景，卻也迅速掀起薪資搶人大戰。原本任職於傳統飯店或餐飲業基層員工，紛紛被園區或協力廠商以更高薪資與穩定工時挖角。地方服務業為了存續只得被迫調薪，但利潤率無法同步拉升，最終只能調漲售價，甚至因無人可用而選擇停業。

科技業帶來的區域榮景，反而成為在地服務業的「甜蜜毒藥」。高薪產業愈成功，低生產力服務業就注定要愈辛苦嗎？當政府將龐大資源挹注AI與半導體培訓時，也應同步規劃服務業的「自動化、生產力提升與工作重構」政策，否則兩者的薪資與生產力鴻溝將持續擴大。

政府與企業應從三大方向著手，避免服務業被科技浪潮邊緣化：

一、深度導入自動化與AI工具：引導服務業善用智慧客服、生成式AI、自動排班與智慧餐飲系統，釋放重複性高、耗體力的基層人力。

二、推動服務流程高值化：協助中小企業重構服務流程，將人力聚焦於高附加價值的顧客體驗與個性化服務，拉高客單價與企業利潤。

三、跨界人才轉型培訓：針對服務業從業人員進行數位工具賦能培訓，打造「少人化、高價值、高薪資」的新服務業型態。

科技業是台灣產業的驕傲，但健全的經濟需要製造與服務雙輪並進。面對科技繁榮帶來的勞動力衝擊，我們可從《易經》哲理中獲得深遠啟示。

《易經》益卦《彖傳》曰：「損上益下，民說無疆；自上下下，其道大光。」這段話揭示發展的極致平衡：當處於上位、資源豐沛的強勢產業（科技業），能將資源與成果向下挹注予相對弱勢的產業（服務業），民眾將無比歡欣，國家發展的道路才會無比光明。政府在打造AI護國神山之餘，更應將科技財富與技術溢出效應灌溉至服務業，唯有兩者兼顧，台灣才能實現全民共享、永續穩健的經濟榮景。