大同副董事長涉旗下精英電腦內線交易

大同（2371）集團吳姓副董事長爆內線交易！檢調查出，大同集團旗下精英電腦（2331）出售蘇州子公司股權的重大消息公開前，吳的2名兒子證券帳戶各買進761張精英股票，共獲利600多萬元，另外，吳疑似洩漏精英增加大同的持股給胞兄買股。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，搜索11處、約談12名被告；吳今傍晚搭機返台，隨即遭專案小組帶回問訊。

精英電腦在2024年1月20日上午發布重訊擬投資大同公司股票，於董事會核准後一年內交易總金額不超過新台幣40億元增加持股，但檢調掌握，此重大消息早在同年1月12日就經董事會內部決議。

檢調獲報，大同當年指派多名法人代表到精英電腦擔任董事，其中賴姓董事就是當時大同吳姓副董的特助，疑似提前將精英電腦的利多訊息，告訴吳姓副董，讓吳的親友買賣大同股票獲利，另名王姓董事則疑似靠內線交易擬制性獲利約40萬元。