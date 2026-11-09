聽新聞
0:00 / 0:00
華航2026 ITF展區活動精彩吸睛 榮獲「最佳人氣獎」
為期4天的2026 ITF 台灣國際旅展今天落幕，中華航空今年以「飛閱無限 Fly Beyond with China Airlines」打造嶄新體驗，結合787新世代客機、AI科技互動及皮卡丘彩繪機CI-2元素，吸引民眾熱情參與，榮獲「最佳人氣獎」。華航資深副總經理羅雅美代表領獎，為今年旅展畫下完美句點。
華航表示，今年展區規劃787 AI拍貼、雲端拍照打卡等豐富活動，還有主舞台的皮卡丘見面會，宇宙人、旺福等知名樂團，以及異國團體表演接力登場。「eMall 寶可夢區」展示各項寶可夢周邊及華航專屬商品，滿足粉絲蒐藏樂趣，多樣商品熱銷完售，皮卡丘彩繪機 CI2 機能飛行夾克、機能長袖帽T及落肩短袖T恤追加出貨，為 4 天旅展匯聚滿滿人氣。
華航指出，ITF線上旅展持續至11月21日，台灣出發熱門航線最低76折起，購票登錄再抽機票及豐富獎項，華夏會員還享「好哩券」和「華夏精選」等優惠，不論是訂購飯店住宿或是旅遊行程，讓會員能更靈活運用哩程，暢遊世界。
此外，呼應主題式旅遊及特色飛行體驗，華航今年首創跨年主題航班，12月31日推出台北飛往曼谷CI-837限定航班，讓跨年氛圍從啟程一路延伸至目的地，陪伴旅客在高空迎接2027年新年序幕。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。