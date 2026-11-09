華航2026 ITF展區活動精彩吸睛 榮獲「最佳人氣獎」

為期4天的2026 ITF 台灣國際旅展今天落幕，中華航空今年以「飛閱無限 Fly Beyond with China Airlines」打造嶄新體驗，結合787新世代客機、AI科技互動及皮卡丘彩繪機CI-2元素，吸引民眾熱情參與，榮獲「最佳人氣獎」。華航資深副總經理羅雅美代表領獎，為今年旅展畫下完美句點。

華航表示，今年展區規劃787 AI拍貼、雲端拍照打卡等豐富活動，還有主舞台的皮卡丘見面會，宇宙人、旺福等知名樂團，以及異國團體表演接力登場。「eMall 寶可夢區」展示各項寶可夢周邊及華航專屬商品，滿足粉絲蒐藏樂趣，多樣商品熱銷完售，皮卡丘彩繪機 CI2 機能飛行夾克、機能長袖帽T及落肩短袖T恤追加出貨，為 4 天旅展匯聚滿滿人氣。

華航指出，ITF線上旅展持續至11月21日，台灣出發熱門航線最低76折起，購票登錄再抽機票及豐富獎項，華夏會員還享「好哩券」和「華夏精選」等優惠，不論是訂購飯店住宿或是旅遊行程，讓會員能更靈活運用哩程，暢遊世界。

此外，呼應主題式旅遊及特色飛行體驗，華航今年首創跨年主題航班，12月31日推出台北飛往曼谷CI-837限定航班，讓跨年氛圍從啟程一路延伸至目的地，陪伴旅客在高空迎接2027年新年序幕。

華航榮獲 2026 ITF 台灣國際旅展「最佳人氣獎」，由台灣觀光協會會長簡余晏（右三）頒獎，華航資深副總經理羅雅美（左三）代表領獎。圖/華航提供

eMall 寶可夢區展示多款寶可夢周邊及華航專屬商品，滿足粉絲蒐藏樂趣。圖/華航提供