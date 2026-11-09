永昕獲日本AFH醫藥集團溢價24%入股4.6億元 攜手日本建生物藥廠

永昕（4726）9 日宣布，董事會通過兩項對日本市場重大布局，一是日本大型綜合醫藥集團 Alfresa Holdings Corp.（AFH）將以每股新台幣 26 元，溢價約 24% 認購永昕生醫約 4.6 億元私募普通股，預計取得增資後約 7.9%股權；AFH 也將以溢價方式參與私募，展現對永昕技術實力、經營方向及長期合作前景的信心。

另外，永昕也將與 AFH、Kidswell Bio 及 Chiome Bioscience 簽署股份認購協議，共同增資日本合資公司 Alfenax Biologics Corp.（Alfenax），確立四方合作架構。

永昕表示，Alfresa 為日本規模首屈一指的處方箋醫藥通路物流企業，集團年營收逾 3.1 兆日圓，業務版圖涵蓋醫藥製造、批發與零售。本次引進 AFH 策略入股，不僅鞏固雙方的資本鏈結，更將為永昕拓展國際市場注入強勁動能。

永昕先前已公布 Alfenax 日本秋田縣建廠計畫，本次增資完成後，Alfenax 資本額預計達 24 億日圓，永昕與 AFH 各持 45%，Kidswell Bio 與 Chiome Bioscience 分別持有 7% 及 3%。永昕與 AFH 並列最大股東，展現共同投入資源、長期攜手發展日本生物藥製造事業的承諾。

Alfenax 秋田建廠計畫已正式獲得日本厚生勞動省政策補助，呼應日本推動生物相似藥在地化生產、強化生物藥製造能力及供應鏈韌性的政策方向。基地規劃涵蓋原料藥生產與無菌充填包裝，預計 2030 年啟用；依補助條件，符合規定的建廠支出最高可獲 50% 補助。

永昕強調，四方股東的能力互補，是合作平台的重要優勢，Chiome Bioscience 具抗體藥物及 CMC 開發技術，Kidswell Bio 擁有生物相似藥開發經驗，永昕提供 CDMO 製程開發與 GMP 製造能力，AFH 則具備日本醫藥產業網絡及通路資源。未來將串聯台灣既有研發製造基礎與日本在地基地，逐步建立台日技術連結及雙製造基地模式，提升亞洲生物藥供應鏈的穩定性與彈性。

永昕生醫董事長陳佩君表示，永昕深耕日本市場十餘年，從 CDMO 服務提供者出發，憑藉技術、品質與專案執行能力，逐步贏得日本客戶及夥伴的信任。如今，永昕不再僅提供委託開發與製造服務，更能結合日本國家產業政策，與大型醫藥集團及生技企業並肩推動在地生物藥產業發展。Alfenax 建廠計畫獲厚生勞動省補助，正是這項策略轉型的重要里程碑。

陳佩君進一步說明，繼 2022 年引進 JCR Pharmaceuticals 成為策略投資人後，此次 AFH 再以溢價方式投資永昕，合計近三成的日方股東結構，代表永昕與國際夥伴的合作與信任持續深化。Alfenax 合資案，永昕結合四方股東在技術、開發、製造及市場的互補優勢，將逐步建立台日雙基地營運模式。我們期待永昕與 Alfenax 成為亞洲生物藥供應鏈的重要力量，也讓永昕在亞洲 CDMO 產業中建立更具差異化的策略定位。

展望未來，永昕將持續深化日本策略合作，整合台日技術、製造及產業資源，拓展國際生物藥 CDMO 市場。