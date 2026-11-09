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貨櫃三雄10月營收高成長 關注歐美港口罷工風險

中央社／ 台北9日電

貨櫃三雄10月營收出爐，年增8成至1.2倍，業者表示，儘管10月受中國十一長假影響，出貨量較9月放緩，但運價維持相對高檔，後續關注區域緊張情勢，以及歐美港口罷工風險恐增加船期延誤，造成船舶營運壓力。

長榮海運表示，整體貨量及平均運價較9月略呈增長，單月合併營收536.03億元，月增7.83%，年增96.13%；累計前10月合併營收3920.52億元，年增22.25%。

陽明海運10月營收210.44億元，月減3.02%，年增82.45%。陽明指出，營收因中國十一長假後市場需求放緩，使合併營收較9月略為減少。

航運市場方面，陽明海運表示，近期中東船舶與能源設施遇襲事件升溫，區域緊張情勢增加營運風險與燃油成本；歐美港口罷工風險恐增加船期延誤，造成船舶營運壓力。美國貿易代表署（USTR）擬延後對中國關聯船舶徵收港口費，短期可降低船舶調度壓力與相關營運成本。

陽明指出，目前主流航商通行蘇伊士運河的航線比例漸增，陽明海運及所屬聯盟已陸續安排零星紅海航線復航作業，仍需依航次評估並視情況動態調整。

萬海航運10月合併營收234.41億元，月增7.65%、年增124.36%；累計前10月合併營收1595.97億元，年成長35.92%。

萬海說明，儘管10月受中國大陸十一長假影響，工作天數減少致使單月出貨量較9月略為放緩，全球海運市場運價仍維持相對高位。此外，隨著亞洲近洋航線步入傳統旺季，進一步帶動近洋線運價延續上漲走勢。

萬海說明，整體而言，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持穩於相對高檔，為市場行情提供強勁支撐，帶動10月營收續攀升，締造連7個月營收成長。

在航線布局方面，萬海說明，為持續深化印度市場並進一步強化亞洲區域航線網絡，將自11月下旬起，新增一條串聯越南海防、中國華南、馬來西亞及西印度地區的直航航線，提升遠東與西印度間的運輸效率與航網覆蓋率。

營收 罷工 歐美

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萬海營收／10月234.41億元 月增 7.65%、年增 124.36%

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