快訊

當沖客操作失利？ 景碩爆違約交割2,098萬元

恐被嚴格監督或辭職？黃仁勳婚外情面臨輝達董事會調查 外媒推演5結局

易遊網遭駭「逾69萬人個資流出」 業者：已主動通知受影響消費者

聽新聞
0:00 / 0:00

南紡太子廠直紡原絲、瓶用酯粒停產 年產能逾12萬噸

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

南紡（1440）9日董事會並決議暫停太子廠直紡原絲及瓶用酯粒產線，兩項產品占今年前九月合併營收約27%。公司表示，面對需求萎縮及中國大陸、東南亞產能傾銷造成的削價競爭，停產是為減少虧損；另，南紡同日通過高階人事案，總經理江俊謀因退休卸任，由南紡建設營運長莊景堯接任。

南紡表示，太子廠直紡原絲及瓶用酯粒設備將暫停生產，待市況恢復後再評估復產；太子廠粒紡原絲產線及加工絲則維持開車。

太子廠直紡原絲年產能為3.6萬公噸，瓶用酯粒年產能為8.64萬公噸；今年1至9月產量分別為1萬4,658公噸及5萬1,844公噸。南紡公告，暫停生產後，兩項產品產量將逐步降至零，所列產能維持不變。

回看近年產量，直紡原絲從2023年的3萬7,181公噸，降至2025年的2萬5,910公噸；瓶用酯粒也從8萬1,027公噸降至5萬8,003公噸，反映產量逐年下滑。南紡表示，後續將視市場狀況再評估生產安排。

南紡指出，近年下游加工絲廠陸續停機或外移，需求急速萎縮，加上中國大陸與東南亞產能大量傾銷、削價競爭，產銷失衡，因此決定停產以減少產品虧損。公司並表示，雖然停產會減少部分營收，但相對可降低虧損，對財務及業務不致造成不利影響。

人事方面，江俊謀因退休卸下總經理職務，董事會決議由南紡建設營運長莊景堯接任，自9日起生效。

南紡第3季營收33.81億元，年增約4%；營業毛利3.03億元，年增約36%，營業損失1.28億元，較去年同期的1.9億元收斂。不過，受業外收入及採用權益法認列的關聯企業收益挹注，第3季稅後純益1.1億元，年增逾22倍，每股純益0.06元。

累計前三季營收99.44億元，年減約10.8%；營業損失由去年同期的4.34億元縮小至2.39億元。業外收入及權益法認列收益挹注下，稅後純益3.36億元，較去年同期虧損0.66億元轉盈，每股純益0.2元。

南紡 東南亞 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

威致財報／第3季由虧轉盈 鋼筋廠營運回溫

定穎投控法說會／AI 伺服器板年底認列營收 看2027年營收跳躍式成長

國慶法說會／產業供過於求格局延續 明年上半年部分CCL材料拚量產

正文財報／第3季每股盈餘0.25元 較上季轉虧為盈

相關新聞

京站總經理：股票跳水一萬點、選舉洋流滿天飛 周年慶仍拚年增3%

京站周年慶將於11月18日登場，今年檔期業績目標年增3%。總經理王大政談到近期市況時表示：「最近這一個月股票跳水，跳了一萬點，加上選舉洋流滿天飛，多少對生意有一些影響。」他說，原本覺得今年業績應該不錯，雖然近期市況帶來影響，京站仍會努力達成目標。

晶華擬砸10.16億買美國飯店 董事會授權洽購舊金山洲際Mark Hopkins

晶華（2707）布局美國旅館事業傳佳音，董事會9日通過透過轉投資公司，洽購美國舊金山Nob Hill的InterContinental Mark Hopkins Hotel土地及建築物，並授權董事長在交易價款上限新台幣10億1,600萬元範圍內，協商交易條件及辦理相關程序。晶華表示，本案尚未簽署正式買賣契約，最終交易條件及是否完成收購，仍待後續協商與程序確認。

台塑化增持台橡深化產業鏈整合 強調無關經營權議題

台塑化（6505）今日公告，自8月13日至11月6日間，共取得12,716張台橡（2103）股票，每股價格26.22元，交易總額3.33億元；累計持股53,917張，持股金額14.93億元，持股比率由原先的4.99%，提高至6.53%。

史上第二高價「松南營區地上權案」流標 專家曝沒人要兩大原因

史上第二高價、權利金底價高達202.1億元的松南營區地上權案，9日開標，最終因無人參與投標、正式流標；不過，國產署位於花蓮市1,786.56坪土地，全球人壽以1億7,990萬元標下，溢價率1.9%。

基米雙軌布局精準醫療、新藥開發 子公司萊斯特明年下半年拚興櫃

基米-創（4195）啟動「精準醫療整合平台」與「高價值新藥研發」雙軌發展策略，董事長周孟賢9日表示，基米積極拓展多體學及核酸CDMO業務，子公司萊斯特生醫正在發展新型抗生素增敏劑LB001，萊斯特也加速資本市場布局，預計2027年啟動登錄興櫃計畫。

統一超商入股LOPIA過關 將取得在台超市公司51%股權

統一超（2912）入股日本超市 LOPIA 在台新設公司的計畫過關。公平會9日決議，不禁止統一超商取得零售超市公司51%股權及食品加工公司49%股權。公平會認為，這筆交易對市場競爭的影響有限，整合食品製造、物流及零售通路後，可望提高經營效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。