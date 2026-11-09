南紡太子廠直紡原絲、瓶用酯粒停產 年產能逾12萬噸

南紡（1440）9日董事會並決議暫停太子廠直紡原絲及瓶用酯粒產線，兩項產品占今年前九月合併營收約27%。公司表示，面對需求萎縮及中國大陸、東南亞產能傾銷造成的削價競爭，停產是為減少虧損；另，南紡同日通過高階人事案，總經理江俊謀因退休卸任，由南紡建設營運長莊景堯接任。

南紡表示，太子廠直紡原絲及瓶用酯粒設備將暫停生產，待市況恢復後再評估復產；太子廠粒紡原絲產線及加工絲則維持開車。

太子廠直紡原絲年產能為3.6萬公噸，瓶用酯粒年產能為8.64萬公噸；今年1至9月產量分別為1萬4,658公噸及5萬1,844公噸。南紡公告，暫停生產後，兩項產品產量將逐步降至零，所列產能維持不變。

回看近年產量，直紡原絲從2023年的3萬7,181公噸，降至2025年的2萬5,910公噸；瓶用酯粒也從8萬1,027公噸降至5萬8,003公噸，反映產量逐年下滑。南紡表示，後續將視市場狀況再評估生產安排。

南紡指出，近年下游加工絲廠陸續停機或外移，需求急速萎縮，加上中國大陸與東南亞產能大量傾銷、削價競爭，產銷失衡，因此決定停產以減少產品虧損。公司並表示，雖然停產會減少部分營收，但相對可降低虧損，對財務及業務不致造成不利影響。

人事方面，江俊謀因退休卸下總經理職務，董事會決議由南紡建設營運長莊景堯接任，自9日起生效。

南紡第3季營收33.81億元，年增約4%；營業毛利3.03億元，年增約36%，營業損失1.28億元，較去年同期的1.9億元收斂。不過，受業外收入及採用權益法認列的關聯企業收益挹注，第3季稅後純益1.1億元，年增逾22倍，每股純益0.06元。

累計前三季營收99.44億元，年減約10.8%；營業損失由去年同期的4.34億元縮小至2.39億元。業外收入及權益法認列收益挹注下，稅後純益3.36億元，較去年同期虧損0.66億元轉盈，每股純益0.2元。