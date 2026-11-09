momo揭暖身熱銷榜 美妝、日用品、3C 成採買重點

雙11將進入10、11兩日的正檔期，大家近期都在搶什麼？富邦媒（8454）旗下momo購物網公布2026《雙11 SUPER寵愛你》暖身熱銷榜，美妝、日用品與3C買氣熱絡，其中SK-II青春露、ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊/洗衣球及iPhone 18 Pro Max分別登上各品類熱銷榜。

momo平台分析各縣市數據，訂單最多的是新北市，平均客單價最高的則是金門縣。品類方面，則由美妝、日用品與3C三大品類領跑，業績均較平日成長近2倍。其中，美妝銷售量能達平日3.5倍，日用品2.5倍，3C也交出成長翻倍的表現。有更多新觀眾加入直播購物，11月1日暖身慶開跑首日，momo直播場次較去年同期增加近五成，直播訂購金額年增三成，觀看直播的新客數也較去年同期增加逾四成。

momo觀察，雙11暖身的購物車裡，既有平常用得快、趁優惠多買幾份的日常消耗品，也有看了好一陣子、等到檔期才下單的高單價3C產品。暖身慶推出的獨家折扣與回饋，讓想補貨和有換機計畫的消費者，都能趁雙11把清單上的商品帶回家。

momo宣布《雙11 SUPER寵愛你》11月10日至11日迎來正慶，購物車準備好了，也別忘了把抽車和搶紅包的時間記下來，今年正慶大獎是「NISSAN KICKS MOMIJI初楓版」休旅車，活動期間不限金額下單，完成當日登記就有機會把新車開回家。「撒百萬驚喜」也將每天分時段開放，最高可獲得999 mo點或88折折價券。