意起娛樂原創 IP《節日天神》 搶攻亞洲奇幻市場

瞄準亞洲奇幻內容市場與全球動漫IP商機，台灣原創動漫IP品牌意起娛樂攜手華語科幻星雲獎得主、知名小說家程婧波，共同開發東方現代奇幻作品《節日天神》，融合台灣原創高概念與華人文學細膩敘事，打造兼具東方神話、節慶文化與現代情感的原創IP。

意起娛樂表示，小說自10月初出版，不到兩周即登上誠品書店「華文創作暢銷排行榜」TOP 5，並獲藝人陶晶瑩及韓國藝人Super Junior成員崔始源推薦。意起娛樂將採三階段策略，從小說、動漫番劇到真人電影，並規劃與全球動畫平台Crunchyroll合作，推進國際市場布局。

文策院《2024台灣文化內容產業調查》指出，台灣整體閱讀率達77%，數位閱讀滲透率逾五成，約四成讀者曾受影視、動畫帶動而接觸出版品；中國《2025年度網路文學發展報告》顯示，網路文學營收達人民幣574.72億元，用戶規模達6.46億，玄幻更成為重要出海題材。日本動畫協會公布的2025年日本動畫廣義市場規模約新台幣9,236億元，海外市場占57.1%；東南亞動漫市場2025年規模估約新台幣448億元，預估2034年將成長至約893億元。隨著亞洲奇幻內容及跨媒體IP發展升溫，台灣原創作品也迎來跨境發展契機。

意起娛樂表示，《節日天神》由意起娛樂暨紅杉娛樂創辦人賴宇同原創，並與程婧波共同開發。靈感源自賴宇同2017年除夕夜的奇想，如果節日背後真的有一群神明，專門設計人間的節慶儀式與規則，會是什麼樣的世界？由此創造出天界「節日部」，負責規劃人間節慶，透過節日儀式收集正能量維持運作。

然而，隨著生活數位化、娛樂日常化及社會結構改變，傳統節日逐漸失去情感連結，節日部也面臨正能量衰退的危機。故事以熱愛過節的天神李至恩為主角，因七夕紅繩意外斷裂遭貶人間，尋找修復神力的過程中遇見厭惡節日的郭子妍，兩人在相互陪伴中發展出跨越千年的情感。作品融合東方神話、奇幻冒險與浪漫愛情，鎖定18至34歲年輕族群，以「誰來過節、跟誰過節」為當代提問，映照現代人的孤獨經濟、情感疏離與文化認同，透過奇幻敘事重新找回人與人之間的情感連結。

意起娛樂表示，《節日天神》採取「一源多用」策略，分三階段推進商業化：第一階段以小說建立完整世界觀、累積核心粉絲，建立及擴大市場聲量；第二階段開發動漫番劇，延伸節日設計者與人間故事，拓展角色及世界觀，並規劃與全球動畫平台Crunchyroll合作，連結國際觀眾；第三階段則推進真人電影，結合亞洲及歐美製作資源，洽談跨國聯合製片與全球發行，目前已與亞洲知名藝人崔始源洽談影視合作。

意起娛樂表示，將以原創故事為核心，串聯ACGNT（動畫、漫畫、遊戲、小說及玩具）多元內容與商業開發，建立完整IP開發與營運生態系。《節日天神》不僅是一部奇幻愛情作品，更是台灣原創內容從文學出發、跨足動漫與影視、連結全球市場的IP布局實踐。