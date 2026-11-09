快訊

當沖客操作失利？ 景碩爆違約交割2,098萬元

恐被嚴格監督或辭職？黃仁勳婚外情面臨輝達董事會調查 外媒推演5結局

易遊網遭駭「逾69萬人個資流出」 業者：已主動通知受影響消費者

聽新聞
0:00 / 0:00

意起娛樂原創 IP《節日天神》 搶攻亞洲奇幻市場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

瞄準亞洲奇幻內容市場與全球動漫IP商機，台灣原創動漫IP品牌意起娛樂攜手華語科幻星雲獎得主、知名小說家程婧波，共同開發東方現代奇幻作品《節日天神》，融合台灣原創高概念與華人文學細膩敘事，打造兼具東方神話、節慶文化與現代情感的原創IP。

意起娛樂表示，小說自10月初出版，不到兩周即登上誠品書店「華文創作暢銷排行榜」TOP 5，並獲藝人陶晶瑩及韓國藝人Super Junior成員崔始源推薦。意起娛樂將採三階段策略，從小說、動漫番劇到真人電影，並規劃與全球動畫平台Crunchyroll合作，推進國際市場布局。

文策院《2024台灣文化內容產業調查》指出，台灣整體閱讀率達77%，數位閱讀滲透率逾五成，約四成讀者曾受影視、動畫帶動而接觸出版品；中國《2025年度網路文學發展報告》顯示，網路文學營收達人民幣574.72億元，用戶規模達6.46億，玄幻更成為重要出海題材。日本動畫協會公布的2025年日本動畫廣義市場規模約新台幣9,236億元，海外市場占57.1%；東南亞動漫市場2025年規模估約新台幣448億元，預估2034年將成長至約893億元。隨著亞洲奇幻內容及跨媒體IP發展升溫，台灣原創作品也迎來跨境發展契機。

意起娛樂表示，《節日天神》由意起娛樂暨紅杉娛樂創辦人賴宇同原創，並與程婧波共同開發。靈感源自賴宇同2017年除夕夜的奇想，如果節日背後真的有一群神明，專門設計人間的節慶儀式與規則，會是什麼樣的世界？由此創造出天界「節日部」，負責規劃人間節慶，透過節日儀式收集正能量維持運作。

然而，隨著生活數位化、娛樂日常化及社會結構改變，傳統節日逐漸失去情感連結，節日部也面臨正能量衰退的危機。故事以熱愛過節的天神李至恩為主角，因七夕紅繩意外斷裂遭貶人間，尋找修復神力的過程中遇見厭惡節日的郭子妍，兩人在相互陪伴中發展出跨越千年的情感。作品融合東方神話、奇幻冒險與浪漫愛情，鎖定18至34歲年輕族群，以「誰來過節、跟誰過節」為當代提問，映照現代人的孤獨經濟、情感疏離與文化認同，透過奇幻敘事重新找回人與人之間的情感連結。

意起娛樂表示，《節日天神》採取「一源多用」策略，分三階段推進商業化：第一階段以小說建立完整世界觀、累積核心粉絲，建立及擴大市場聲量；第二階段開發動漫番劇，延伸節日設計者與人間故事，拓展角色及世界觀，並規劃與全球動畫平台Crunchyroll合作，連結國際觀眾；第三階段則推進真人電影，結合亞洲及歐美製作資源，洽談跨國聯合製片與全球發行，目前已與亞洲知名藝人崔始源洽談影視合作。

意起娛樂表示，將以原創故事為核心，串聯ACGNT（動畫、漫畫、遊戲、小說及玩具）多元內容與商業開發，建立完整IP開發與營運生態系。《節日天神》不僅是一部奇幻愛情作品，更是台灣原創內容從文學出發、跨足動漫與影視、連結全球市場的IP布局實踐。

奇幻 節日 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1年帶動民間投資49億元 文策院攜手4合資夥伴展成果

工程師寫「人頭家族」 獲鏡文學百萬影視小說大獎

海外短劇百強榜 中國占82席 App下載、收入也霸前三名

「魔戒」特效公司Wētā FX攜手文策院 推培育台灣人才合作

相關新聞

京站總經理：股票跳水一萬點、選舉洋流滿天飛 周年慶仍拚年增3%

京站周年慶將於11月18日登場，今年檔期業績目標年增3%。總經理王大政談到近期市況時表示：「最近這一個月股票跳水，跳了一萬點，加上選舉洋流滿天飛，多少對生意有一些影響。」他說，原本覺得今年業績應該不錯，雖然近期市況帶來影響，京站仍會努力達成目標。

晶華擬砸10.16億買美國飯店 董事會授權洽購舊金山洲際Mark Hopkins

晶華（2707）布局美國旅館事業傳佳音，董事會9日通過透過轉投資公司，洽購美國舊金山Nob Hill的InterContinental Mark Hopkins Hotel土地及建築物，並授權董事長在交易價款上限新台幣10億1,600萬元範圍內，協商交易條件及辦理相關程序。晶華表示，本案尚未簽署正式買賣契約，最終交易條件及是否完成收購，仍待後續協商與程序確認。

台塑化增持台橡深化產業鏈整合 強調無關經營權議題

台塑化（6505）今日公告，自8月13日至11月6日間，共取得12,716張台橡（2103）股票，每股價格26.22元，交易總額3.33億元；累計持股53,917張，持股金額14.93億元，持股比率由原先的4.99%，提高至6.53%。

史上第二高價「松南營區地上權案」流標 專家曝沒人要兩大原因

史上第二高價、權利金底價高達202.1億元的松南營區地上權案，9日開標，最終因無人參與投標、正式流標；不過，國產署位於花蓮市1,786.56坪土地，全球人壽以1億7,990萬元標下，溢價率1.9%。

基米雙軌布局精準醫療、新藥開發 子公司萊斯特明年下半年拚興櫃

基米-創（4195）啟動「精準醫療整合平台」與「高價值新藥研發」雙軌發展策略，董事長周孟賢9日表示，基米積極拓展多體學及核酸CDMO業務，子公司萊斯特生醫正在發展新型抗生素增敏劑LB001，萊斯特也加速資本市場布局，預計2027年啟動登錄興櫃計畫。

統一超商入股LOPIA過關 將取得在台超市公司51%股權

統一超（2912）入股日本超市 LOPIA 在台新設公司的計畫過關。公平會9日決議，不禁止統一超商取得零售超市公司51%股權及食品加工公司49%股權。公平會認為，這筆交易對市場競爭的影響有限，整合食品製造、物流及零售通路後，可望提高經營效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。