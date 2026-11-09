順藥釋出止痛藥LT1001全球經銷權 聚焦中風新藥LT3001及先進療法開發

順藥（6535）9日宣布，啟動「順藥2.0」轉型策略。董事會決議將長效止痛新藥LT1001的全球經銷權利授權予安美得生醫，藉由整合外部商業化通路擴大既有產品市場效益，順藥將核心資源專注投入中風新藥LT3001及生技前沿先進療法（Advanced Therapies）產品線。

順藥總經理葉聖文指出，隨著主力產品中風新藥LT3001進入關鍵臨床階段，公司必須聚焦資源衝刺試驗進度與藥證取得，同時加速開展先進療法開發，以因應國際市場競爭並鞏固研發定位，本次授權即為落實營運策略與資源再配置的重要舉措。

順藥表示，未來「順藥2.0」將立足於中樞神經領域的既有優勢，整合國際前瞻技術與平台，加速推進產品上市由臨床前至各階段臨床試驗，持續擴大高技術門檻與高附加價值的創新藥產品組合。順藥將於11月13日舉辦公開法人說明會，向投資人完整說明「順藥2.0」的未來策略與整體研發規劃。

順藥指出，主力研發的LT3001中國II/III期無縫橋接臨床試驗已進入收案階段，預計納入300名中重度及肢體功能障礙的中風受試者，作為後續三期臨床試驗規模的關鍵基準。

針對生技前沿先進療法產品線布局，順藥跨足基因編輯技術（CRISPR）與體內CAR-T（in vivo CAR-T）領域，鎖定中樞神經罕見疾病與腫瘤療法。其中在CRISPR基因編輯療法上，結合引正大片段基因編輯技術與順藥在中樞神經領域的研發能量，攜手開發針對中樞神經罕病的創新治療方案。

在腫瘤細胞治療方面，引進美國北卡羅來納大學的T細胞強化技術，初步動物研究顯示其具備顯著療效潛力，後續將偕同合作夥伴加速推進應用於腫瘤的in vivo CAR-T開發。