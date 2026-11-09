從AI育才到有感福利 亞泥晉升TTQS銀牌、蟬聯幸福企業金獎

亞泥（1102）9日表示，面對低碳轉型與數位化浪潮，人才是驅動企業轉型與穩健成長的重要力量。亞泥將「育才留才」與營運策略緊密結合，並透過制度具體落實，迎來雙重肯定：人才發展品質管理系統（TTQS）評核由銅牌晉升銀牌，並憑藉完善的員工福利與薪酬制度，再度蟬聯1111人力銀行「幸福企業製造業金獎」。

依據勞動部TTQS歷年評核資料，獲「銀牌」企業約占整體受評單位8%，展現亞泥持續精進人才培育制度的成果。為因應數位轉型，亞泥自2025年起推動「全員AI」培訓計畫，並強化淨零碳排及AI應用能力，協助員工將AI工具導入日常工作。訓後追蹤顯示，93%受訓員工認為AI應用能力提升，80%已養成每日使用習慣，平均節省約30%工作時間。此外，亞泥透過課程規劃與成果追蹤，提升主管育才能力，促進組織知識與專業經驗傳承。

打造幸福職場，關鍵在讓員工「實質有感」。依據1111人力銀行2026年「上班族最有感福利調查」，前五名依序為：獎金分紅透明、薪資具競爭力、工時合理、福利符合需求及主管尊重信任。亞泥以具市場競爭力的薪資、員工酬勞及持股信託，讓同仁共享營運成果；並將永續目標納入績效管理，設立「節約績效獎金」鼓勵同仁落實節能減碳。在員工照護上，則提供優於法規的每年30天全薪病假、3天志工假，以及12,000元彈性運用的旅遊金，全方面兼顧員工身心健康與生活品質。

針對退休保障，亞泥年初已將基層員工雇主勞退提繳率由法定6%提高至6.1%，並進一步宣布自2026年12月1日起，全體員工雇主提繳率將統一調升至6.5%，提繳率增幅逾8%。透過升級退休保障與完善員工福利，亞泥將員工照護落實於具體制度中，其成效更直接展現在連續3年高達91%的人才留任率上。

亞泥人資副總余東霖表示，TTQS晉升銀牌，代表公司持續將人才培育與營運策略結合，讓訓練成為支持低碳與數位轉型的重要力量；再獲幸福企業金獎，則是對公司薪酬制度與福利措施的肯定。未來，亞泥將持續完善人才培育、薪酬回饋及退休保障，支持員工發揮所長，與企業共同成長。