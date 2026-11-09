快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

趁大漲狂提款？成交值前十名一片紅通通 但外資卻全站賣方

聽新聞
0:00 / 0:00

從AI育才到有感福利 亞泥晉升TTQS銀牌、蟬聯幸福企業金獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞泥將「育才留才」融入營運策略，持續深化人才培育與員工照護，打造幸福職場。亞泥／提供
亞泥將「育才留才」融入營運策略，持續深化人才培育與員工照護，打造幸福職場。亞泥／提供

亞泥（1102）9日表示，面對低碳轉型與數位化浪潮，人才是驅動企業轉型與穩健成長的重要力量。亞泥將「育才留才」與營運策略緊密結合，並透過制度具體落實，迎來雙重肯定：人才發展品質管理系統（TTQS）評核由銅牌晉升銀牌，並憑藉完善的員工福利與薪酬制度，再度蟬聯1111人力銀行「幸福企業製造業金獎」。

依據勞動部TTQS歷年評核資料，獲「銀牌」企業約占整體受評單位8%，展現亞泥持續精進人才培育制度的成果。為因應數位轉型，亞泥自2025年起推動「全員AI」培訓計畫，並強化淨零碳排及AI應用能力，協助員工將AI工具導入日常工作。訓後追蹤顯示，93%受訓員工認為AI應用能力提升，80%已養成每日使用習慣，平均節省約30%工作時間。此外，亞泥透過課程規劃與成果追蹤，提升主管育才能力，促進組織知識與專業經驗傳承。

打造幸福職場，關鍵在讓員工「實質有感」。依據1111人力銀行2026年「上班族最有感福利調查」，前五名依序為：獎金分紅透明、薪資具競爭力、工時合理、福利符合需求及主管尊重信任。亞泥以具市場競爭力的薪資、員工酬勞及持股信託，讓同仁共享營運成果；並將永續目標納入績效管理，設立「節約績效獎金」鼓勵同仁落實節能減碳。在員工照護上，則提供優於法規的每年30天全薪病假、3天志工假，以及12,000元彈性運用的旅遊金，全方面兼顧員工身心健康與生活品質。

針對退休保障，亞泥年初已將基層員工雇主勞退提繳率由法定6%提高至6.1%，並進一步宣布自2026年12月1日起，全體員工雇主提繳率將統一調升至6.5%，提繳率增幅逾8%。透過升級退休保障與完善員工福利，亞泥將員工照護落實於具體制度中，其成效更直接展現在連續3年高達91%的人才留任率上。

亞泥人資副總余東霖表示，TTQS晉升銀牌，代表公司持續將人才培育與營運策略結合，讓訓練成為支持低碳與數位轉型的重要力量；再獲幸福企業金獎，則是對公司薪酬制度與福利措施的肯定。未來，亞泥將持續完善人才培育、薪酬回饋及退休保障，支持員工發揮所長，與企業共同成長。

人力銀行 薪資 亞泥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

合庫銀行攜鈦昇科技推動員工持股信託

華碩AI務實派！技術長謝明志：從論文練內功 觸覺機器人初試身手

國泰金揪供應商拚永續

聯發科「智在家鄉」揭曉！台北榮總AI視覺檢測奪百萬獎金

相關新聞

京站總經理：股票跳水一萬點、選舉洋流滿天飛 周年慶仍拚年增3%

京站周年慶將於11月18日登場，今年檔期業績目標年增3%。總經理王大政談到近期市況時表示：「最近這一個月股票跳水，跳了一萬點，加上選舉洋流滿天飛，多少對生意有一些影響。」他說，原本覺得今年業績應該不錯，雖然近期市況帶來影響，京站仍會努力達成目標。

晶華擬砸10.16億買美國飯店 董事會授權洽購舊金山洲際Mark Hopkins

晶華（2707）布局美國旅館事業傳佳音，董事會9日通過透過轉投資公司，洽購美國舊金山Nob Hill的InterContinental Mark Hopkins Hotel土地及建築物，並授權董事長在交易價款上限新台幣10億1,600萬元範圍內，協商交易條件及辦理相關程序。晶華表示，本案尚未簽署正式買賣契約，最終交易條件及是否完成收購，仍待後續協商與程序確認。

台塑化增持台橡深化產業鏈整合 強調無關經營權議題

台塑化（6505）今日公告，自8月13日至11月6日間，共取得12,716張台橡（2103）股票，每股價格26.22元，交易總額3.33億元；累計持股53,917張，持股金額14.93億元，持股比率由原先的4.99%，提高至6.53%。

史上第二高價「松南營區地上權案」流標 專家曝沒人要兩大原因

史上第二高價、權利金底價高達202.1億元的松南營區地上權案，9日開標，最終因無人參與投標、正式流標；不過，國產署位於花蓮市1,786.56坪土地，全球人壽以1億7,990萬元標下，溢價率1.9%。

基米雙軌布局精準醫療、新藥開發 子公司萊斯特明年下半年拚興櫃

基米-創（4195）啟動「精準醫療整合平台」與「高價值新藥研發」雙軌發展策略，董事長周孟賢9日表示，基米積極拓展多體學及核酸CDMO業務，子公司萊斯特生醫正在發展新型抗生素增敏劑LB001，萊斯特也加速資本市場布局，預計2027年啟動登錄興櫃計畫。

統一超商入股LOPIA過關 將取得在台超市公司51%股權

統一超（2912）入股日本超市 LOPIA 在台新設公司的計畫過關。公平會9日決議，不禁止統一超商取得零售超市公司51%股權及食品加工公司49%股權。公平會認為，這筆交易對市場競爭的影響有限，整合食品製造、物流及零售通路後，可望提高經營效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。