晶華擬砸10.16億買美國飯店 董事會授權洽購舊金山洲際Mark Hopkins

晶華（2707）布局美國旅館事業傳佳音，董事會9日通過透過轉投資公司，洽購美國舊金山Nob Hill的InterContinental Mark Hopkins Hotel土地及建築物，並授權董事長在交易價款上限新台幣10億1,600萬元範圍內，協商交易條件及辦理相關程序。晶華表示，本案尚未簽署正式買賣契約，最終交易條件及是否完成收購，仍待後續協商與程序確認。

晶華董事會同日通過設立全資子公司「晶華國際投資股份有限公司」，預計持股100%，以因應美國旅館業務規劃。公司表示，收購目的是拓展集團在美國的旅館布局，並結合既有經營管理經驗，將該飯店發展為海外旗艦飯店。

Mark Hopkins Hotel位於舊金山，樓高19層、共有383間客房，設有餐飲、宴會及會議設施，並以Top of the Mark景觀酒廊知名。晶華與洲際酒店集團（IHG）已透過Regent麗晶品牌建立合作關係；此次擬收購標的為IHG旗下InterContinental洲際品牌飯店，若交易完成，雙方合作有望進一步延伸。根據公告，該飯店土地面積約5,261平方公尺，專業估價金額為美金4,600萬元。

晶華董事會另授權董事長與萬華企業續行協商捷絲旅台北西門館租約，租賃面積約2,198.78坪，使用權資產交易金額上限為4.2億元，實際金額及租約條款待雙方協商確定。