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台塑化增持台橡深化產業鏈整合 強調無關經營權議題

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑化生產之烴烯系列產品可作為合成橡膠的重要原料。聯合報系資料照
台塑化生產之烴烯系列產品可作為合成橡膠的重要原料。聯合報系資料照

台塑化（6505）今日公告，自8月13日至11月6日間，共取得12,716張台橡（2103）股票，每股價格26.22元，交易總額3.33億元；累計持股53,917張，持股金額14.93億元，持股比率由原先的4.99%，提高至6.53%。

台塑化對此指出，公司一直持有台橡股票，此次加碼目的主因為深化產業鏈的上下游整合；台塑化強調，由於台塑化本身沒有四碳、五碳下游橡膠產品，因此加碼台橡，希望持續強化與下游橡膠產業廠商之整合。此次增持後，台塑化對台橡持股比率增至6.53%，台塑化對此指出，增持台橡主因為強化產業整合，並無介入台橡經營的規劃。

台塑化生產之烴烯系列產品可作為合成橡膠的重要原料；台橡則位於下游加工環節，利用丁二烯、異戊二烯等原料，生產丁苯橡膠（SBR）、聚丁二烯橡膠（BR）及其他合成橡膠產品。雙方分別位於產業鏈上、下游，具有原料與產品應用的互補關係。

台橡今年前三季稅後純益20.82億元，每股純益（EPS）2.52元，較去年同期1.8億元、EPS 0.22元大幅成長；第3季稅後純益2.16億元，EPS 0.26元，較去年同期轉盈。台橡持續擴大高值化產品，溶聚丁苯橡膠（SSBR）瞄準電動車胎及綠色輪胎市場；並持續布局醫療級材料、永續材料。

台塑化 台橡 產業鏈

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