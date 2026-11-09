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史上第二高價「松南營區地上權案」流標 專家曝沒人要兩大原因

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
松山機場南側、面積約4公頃的松南營區土地。聯合報系資料照
松山機場南側、面積約4公頃的松南營區土地。聯合報系資料照

史上第二高價、權利金底價高達202.1億元的松南營區地上權案，9日開標，最終因無人參與投標、正式流標；不過，國產署位於花蓮市1,786.56坪土地，全球人壽以1億7,990萬元標下，溢價率1.9%。

國產署9日標售標的，包括新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台中市、新竹縣、雲林縣、彰化縣、高雄市、嘉義市、澎湖縣等各一宗；其中最受矚目、史上第二高底價202.1億元之松南營區地上權案，因無人投標而流標。

今年兩大百億元地上權案已順利標脫、簽約，包括標脫權利金122億元T17、T18輝達（NVIDIA）總部案、101億元凱基人壽六張犁陸保廠C區案；目前地上權最高權利金標脫紀錄為世貿三館的312.76億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然該標案地塊完整，且具備相當規模，不過光底價金額就逾200億元，地段雖然還不錯，但仍不像信義計畫區這樣有吸引力，有能力投資的壽險公司可能還是停看聽，後續動向仍有待觀察。

松南營區地上權案土地屬特定專用區，以商業用途為主，不得興建住宅，地上權存續期間70年，年地租率3.5%。

值得注意的是，國產署位於花蓮縣花蓮市面積達5,906平方公尺、約1,786.5坪土地，雖然使用分區為住宅區，但因土地鄰近花蓮東大門觀光夜市、花崗山運動公園，生活及交通機能完整，權利金底價逾1億7,640萬元，最後全球人壽以1億7,990萬元標下。

松南營區 溢價 國產署

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