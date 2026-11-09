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基米雙軌布局精準醫療、新藥開發 子公司萊斯特明年下半年拚興櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
基米總經理江俊奇（左起）、董事長周孟賢、及萊斯特技術長楊育臻。記者謝柏宏／攝影
基米總經理江俊奇（左起）、董事長周孟賢、及萊斯特技術長楊育臻。記者謝柏宏／攝影

基米-創（4195）啟動「精準醫療整合平台」與「高價值新藥研發」雙軌發展策略，董事長周孟賢9日表示，基米積極拓展多體學及核酸CDMO業務，子公司萊斯特生醫正在發展新型抗生素增敏劑LB001，萊斯特也加速資本市場布局，預計2027年啟動登錄興櫃計畫。

基米集團近年積極拓展多體學服務與核酸CDMO（委託開發暨製造）業務，打造涵蓋基礎研究、臨床應用至藥物開發的一站式生醫整合平台。近年來公司從傳統基因定序與檢測服務，逐步拓展至高附加價值生醫服務。目前核酸CDMO業務正加速推進委託製造合約洽談，多體學整合分析服務也吸引國際大型藥廠洽商合作，持續擴大亞太生技產業供應鏈布局。

周孟賢表示，隨政府總預算通過後，客戶加速推進研究專案，帶動高毛利多體學服務需求升溫，目前訂單能見度已延伸至2027年第2季，加上年底儀器設備出貨挹注，增添營運動能。展望2027年，隨海外市場及核酸CDMO業務持續拓展，公司預期營運有望呈現雙位數成長。

在新藥研發布局方面，萊斯特為基米2023年分割成立的子公司，目前實收資本額1.96億元，主要投入新型抗生素增敏劑、代謝疾病藥物及短鏈核酸藥物研發。萊斯特先前引進宇斻管顧及國發基金完成種子輪募資，目前已啟動新一輪資本市場布局，規劃2027年啟動登錄興櫃計畫。

萊斯特研發進度較快的新型抗生素增敏劑LB001，鎖定全球抗生素抗藥性（AMR）及慢性感染市場，目前已完成美國臨時專利申請，並展開全球智慧財產權布局，預計2027年提出一期臨床試驗申請。

萊斯特技術長楊育臻指出，LB001採取不同於傳統抗生素直接殺死細菌的開發策略，而是從瓦解細菌雙重防禦機制切入，包括干預細菌形成的生物膜（Biofilm），以及弱化細菌本身的防禦能力，期望透過與現有抗生素併用，提高抗感染治療效果。

楊育臻表示，目前抗生素輔助治療市場已有β-內醯胺酶抑制劑等商業化產品，主要透過抑制細菌分解抗生素的酵素，恢復既有抗生素的作用。LB001則從生物膜及細菌自身防禦機制切入，若未來能建立臨床療效，將有機會開拓不同機制的抗生素輔助治療市場。

LB001首個適應症鎖定囊狀纖維化（CF）相關呼吸道感染。囊狀纖維化是一種遺傳性罕見疾病，患者因呼吸道黏液異常黏稠，容易形成細菌生物膜，造成反覆感染及抗生素治療效果受限。

萊斯特生醫指出，全球已確診囊狀纖維化患者超過11萬人，若計入尚未確診者，推估患者總數達18.8萬人。萊斯特規劃採取「以罕病為起點、向廣泛感染市場延伸」策略，未來若能證實臨床療效，將進一步評估拓展至其他生物膜相關感染及慢性呼吸道疾病。

興櫃 新藥開發 萊斯特

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