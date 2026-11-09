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統一超商入股LOPIA過關 將取得在台超市公司51%股權

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
日商樂比亞規劃將台灣分公司經營的 LOPIA 超市及食品製造業務分割，分別成立零售超市公司與食品加工公司，再由統一超商入股。聯合報系資料照
日商樂比亞規劃將台灣分公司經營的 LOPIA 超市及食品製造業務分割，分別成立零售超市公司與食品加工公司，再由統一超商入股。聯合報系資料照

統一超（2912）入股日本超市 LOPIA 在台新設公司的計畫過關。公平會9日決議，不禁止統一超商取得零售超市公司51%股權及食品加工公司49%股權。公平會認為，這筆交易對市場競爭的影響有限，整合食品製造、物流及零售通路後，可望提高經營效率。

公平會表示，日商樂比亞規劃將台灣分公司經營的 LOPIA 超市及食品製造業務分割，分別成立零售超市公司與食品加工公司，再由統一超商入股。由於統一超商與日商樂比亞的營業額達到結合申報門檻，也不適用《公平交易法》第12條的例外規定，因此由統一（1216）企業等事業依法提出結合申報。

公平會指出，統一企業及統一超商經營食品製造、連鎖便利商店等業務，統一企業旗下的康達盛通及統康也經營量販超市，品牌包括「萬家福」、「樂家康」及「Mia C'bon」。日商樂比亞主要經營量販超市及食品製造，雙方業務有所重疊。不過，樂比亞在這兩個市場的市占率都很低，結合後增加的市占率有限，市場上仍有其他具競爭力的業者，消費者也有多種購物選擇。

至於這筆交易是否會影響其他通路取得貨源，公平會認為，參與結合的業者在整體食品加工製造市場的供應占比不高，市場上也有其他供應商可供選擇，因此不易出現明顯的供貨限制。

公平會也指出，統一超商可能透過跨通路行銷及整合會員資源，提高 LOPIA 的品牌曝光度，但目前沒有具體事證顯示，這筆交易會明顯改變市場競爭情勢。

公平會表示，整合食品製造、物流及零售通路資源，有助於提高經營效率，也可望增加商品及服務選擇、促進產業投資。綜合評估後，公平會認為整體經濟利益大於限制競爭的不利益，依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止結合。

統一超 超市 LOPIA

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