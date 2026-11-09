新北挺企業祭「參展補助」助攻搶商機 明年度首梯16日開放申請

為協助新北市企業拓展國內外市場、提升品牌國際能見度，新北市政府經濟發展局持續推動「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，116年度第1梯次將自今年11月16日起至116年3月1日開放受理，補助參展場地租金及裝潢等費用，鼓勵企業積極參與國內外展售活動，爭取訂單及拓展市場商機。歡迎展覽期間介於今年12月1日至2027年6月15日的新北廠商踴躍提出申請。

經發局長盛筱蓉表示，面對全球市場快速變化趨勢，參加展會已成為企業接軌國際市場、掌握產業趨勢的重要管道。新北市自104年起推動參展補助計畫，迄今已核定補助工商團體組團參展261團共1,739家廠商，另補助個別參展廠商1,454家，累計補助金額合計逾8,760萬元，創造超過305億元商機。

經發局表示，115年度受理共439家廠商申請補助，其中包含工商團體組團參展16團共100家廠商，以及個別參展339家，預估全年可創造約20億元商機，其中「呈睿國際股份有限公司」於今年9月參加「SEMICON Taiwan 2026國際半導體展」，展出RPS 及 RF Generator 等半導體電漿核心零組件產品，透過參展拓展潛在客戶及合作機會，預估可於一年內增加約1億元交易金額。

「峰明機械股份有限公司」於今年9月參加「2026年台北國際塑橡膠工業展」，展出塑膠袋製袋機及印刷機等產品，透過參與國際性專業展覽，預估可於一年內增加約5,000萬元交易金額。此外，在國外展部分，「張量科技股份有限公司」於今年8月前往美國鹽湖城參加「Small Satellite Conference（SmallSat 2026）」，展示衛星姿態控制系統相關服務，預估可於一年內增加約1,200萬元交易金額，成果斐然。

經發局補充，116年度參展補助持續提供個別廠商及工商團體組團參展補助，其中個別廠商參加國外實體展覽最高補助4萬元、國內展覽最高2萬元，參加線上國際展覽最高補助2萬元；工商團體組團參展則依參展家數核定補助金額，國外每家最高補助8萬元、國內每家最高補助4萬元，實際補助金額將視當梯次申請情形調整，協助企業減輕參展負擔，積極開拓國內外市場。