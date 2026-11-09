易遊網逾69萬人資料遭不當取得 初步確認不含信用卡與密碼

易遊網會員中心遭外部網路攻擊，初步清查發現，部分歷史訂單聯絡資料遭不當取得，受影響人數逾69萬人。易遊網表示，事件於11月7日發現後，已立即啟動資安防禦與應變機制，攔截並阻斷異常流量，委請外部資安團隊協助調查及數位鑑識，並依規定通報主管機關與警政單位。

易遊網指出，遭取得的資料可能包含姓名、電子郵件、聯絡電話及商品訂購資訊。經確認，本次事件未涉及信用卡卡號、安全碼、帳號登入密碼、護照號碼及身分證字號，交易金流安全不受影響。公司已透過簡訊及電子郵件通知受影響消費者，後續將配合司法調查，追查攻擊來源。

易遊網提醒，詐騙集團可能利用訂單資訊，假冒客服或銀行人員，以「訂單異常」或「重複扣款」等理由索取信用卡資訊、簡訊驗證碼，或要求操作ATM、點擊不明連結。公司強調，通知事件的簡訊及電子郵件均不附網址連結，也不會要求消費者提供帳戶密碼、簡訊驗證碼或操作ATM解除分期付款。

如有疑慮，消費者可透過易遊網官方客服電話412-8001（手機請加02）查證，或撥打165反詐騙專線。易遊網表示，將全面檢視資料存取權限、系統防護及異常流量監控機制，並對事件造成消費者不安致歉，承諾持續調查並提供必要協助。