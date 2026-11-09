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京站拚兩年內上市櫃 桃園店2029年開、高雄店本月動土

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
京站周年慶將於11月18日登場，今年檔期業績目標年增3%。記者嚴雅芳／攝影
京站周年慶將於11月18日登場，今年檔期業績目標年增3%。記者嚴雅芳／攝影

興櫃股京站（2942）力拚上市，桃園高雄新據點同步推進。總經理王大政9日表示，京站希望兩年內上市或上櫃；若先上櫃，兩年後再轉上市也是選項，能直接上市則更好。展店方面，桃園店預計2029年開幕，高雄捷運世運站店點本月動土，推估工期約四年、完工時間約在2030年。京站已於2018年登錄興櫃。

京站下一波據點擴張將落腳桃園與高雄。其中，桃園店位於桃園藝文特區同德五街、藝文二街一帶，初步規劃餐飲比重逾六成。王大政表示，桃園店基地位於藝文特區，是周邊少數純商業用地，總面積約6,000坪、規劃13層，餐飲比重逾六成。未來捷運綠線站出口距基地步行僅五分鐘。

高雄捷運世運站店點由日勝生主導開發，京站規劃營運約1,500坪、兩層半樓的商場，基地鄰近台積電（2330）及科技園區，初步構想以餐飲為主，另規劃休閒空間，服務園區工程師及家庭客。頂樓半露天酒吧等設計仍在討論中，尚未定案。

京站也持續洽談其他商場案，地點以北部、南部為主，多數規模在1萬坪以下。

餐飲事業則是京站拓展版圖的一環。京站已於2026年1月完成以2億元取得京饌餐旅事業67%股權，納入百八魚場、漉海鮮蒸汽鍋及海宴新台菜三個品牌。旗下餐飲事業也規劃明年上半年推出第四個品牌，菜系偏台式料理，客單價約800至1,000元，店址與菜單尚未定案。

京站周年慶將於11月18日登場，今年檔期業績目標年增3%。王大政表示，台股本波回檔後，不論投資人是少賺或賠錢，掏錢消費時都會猶豫；選舉活動也會分散人潮，相關影響從10月下旬逐漸發酵。他指出，京站今年前三季還維持成長，10月起經營就比較辛苦，選舉與股市變化為年末消費增添變數。

京站 高雄 桃園

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