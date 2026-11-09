202億松南營區地上權流標 史上第二高價標案無人問津

財政部國產署今（9）日辦理國有土地設定地上權開標，其中最受矚目的台北市松南營區，權利金底價高達202.1億元，原有望創下國有土地地上權史上第二高價紀錄，不料因無人投標而流標。這宗曾被列為輝達台灣總部選址備案的精華土地，首度招標便乏人問津。

松南營區位於台北市松山區民生社區，面積約3.3公頃，三面臨路，北側為民權東路四段、東側為光復北路、西側為富錦街107巷，鄰近松山機場，交通便利。土地原由國防部管理，整併鄰近軍事用地後，一部分移交國產署，另一部分回饋台北市政府。

該土地屬特定專用區，以商業用途為主，不得興建住宅，地上權存續期間70年，年地租率3.5%。由於權利金及後續開發資金龐大，對投資業者財務實力是一大考驗。

值得注意的是，鄰近國泰營區2020年由全球人壽以97.8億元標下，開發為新總部。根據國產署歷史資料，目前地上權最高權利金紀錄為世貿三館的312.76億元，松南營區若順利標脫，原可躍居第二。如今首度招商流標，後續是否重新招標，仍待國產署評估。