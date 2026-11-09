快訊

9度性侵國小男童還生子！女老師不滿被判17年半 上訴現身高院開庭

把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

關注機器人、無人機與低軌衛星 傳產要增數位轉型

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台經院9日舉行「2027年景氣展望與產業趨勢研討會」，專家分析台灣未來製造業、傳產與服務業可能趨勢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台經院9日舉行「2027年景氣展望與產業趨勢研討會」，專家分析台灣未來製造業、傳產與服務業可能趨勢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「AI發展要注意CPU、機器人、無人機低軌衛星等新趨勢產業或產品！」台經院學者劉佩真9日於研討會分析，AI發展從訓練模型要逐漸落地，關注的投資標的也要跟著變化。她另外提醒，傳產面臨淨零與數位轉型壓力，尤其是供電、低碳成本‘服務改善與導入AI系統等面向。

機器人投資趨勢成長

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台灣科技業目前有2大布局模式，包括深耕台灣與布局全球，例如中游關鍵零組件在東協與墨西哥設廠，這是受到地緣政治壓力與分散風險需求驅動，台灣的AI生產基地從低成本導向轉型為「高價值、高安全」模式，在台建構高階製程與封裝產線，並佈局先進研發中心與高階伺服器。

「AI發展實體化，CPU、先進或特殊製程的重要性增加！」劉佩真說，以前是AI訓練時代，發展重點包括「大型張量運算」、先進製程、CoWoS、散熱技術與電子零組件等，但如今是代理式AI與AI實體應用的階段，更強調次世代CPU、特殊製程（電源管理晶片）、邊緣AI伺服器與發展機器人的高精度感測器與馬達。

晶片漲價、管制增加

劉佩真認為，在AI機器人商機發展下，台灣有世界級的製造與材料，完整的半導體、精密機械與高性能複合材料供應鏈，讓機器人不僅「做得出來」且能「靠生態系養大」。但也要注意，因地緣政治與供應鏈調整，晶片低價化的時代已經過去，可關注政府現在積極發展的「無人機國家隊」與「低軌衛星」產業。

「需要注意美國與全球半導體競爭風險！」劉佩真分析，美國對中國半導體管制與關稅戰持續升溫，恐對台灣半導體產業有負面效應；機械設備製造業方面，雖受益於半導體與高階封測量能擴張、供應鏈調整造成的新興製造基地崛起，但也要留意日圓弱勢與中國低價競爭的雙重夾擊，還有綠色轉型與通膨成本。

傳產增加AI導入

針對淨零轉型，劉佩真指出，台灣開始徵收碳費，受影響包括鋼鐵與水泥業（高衝擊，產品毛利低、轉型迫在眉睫）、石化與造紙業（中衝擊，碳成本高，但供應鏈長可分散，仍須加速轉型）、半導體與電子業（中衝擊，面臨RE100壓力）與能源供應鏈（低衝擊，需發展低碳發電），相關傳統產業已進入轉型關鍵期。

服務業數位轉型部分，劉佩真表示，我國服務業面臨結構性缺工、零工經濟搶人與跨產業競爭等問題，面臨數位勞動力崛起，AI不只是聊天機器人，更是數位員工，店家也開始導入邊緣AI進行客流預測與自動化備料，無人搬運與智慧點餐都逐漸融入下，服務業應重新設計流程、加強基層員工操作數位工具能力，透過AI代理人累積一手數據，以轉為精準行銷與利潤。

【更多精采內容，詳見

低軌衛星 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

展望明年經濟風險 應注意通膨與AI應用

把握美政黨輪替機會 瞄準民主黨產業需求

00410A布局AI科技趨勢！經理人看台股挑戰5萬點 鎖定3大產業商機

AI巨頭爭霸誰受惠？009831布局50檔企業 掌握電力與算力需求

相關新聞

京站總經理：股票跳水一萬點、選舉洋流滿天飛 周年慶仍拚年增3%

京站周年慶將於11月18日登場，今年檔期業績目標年增3%。總經理王大政談到近期市況時表示：「最近這一個月股票跳水，跳了一萬點，加上選舉洋流滿天飛，多少對生意有一些影響。」他說，原本覺得今年業績應該不錯，雖然近期市況帶來影響，京站仍會努力達成目標。

統一超商入股LOPIA過關 將取得在台超市公司51%股權

統一超（2912）入股日本超市 LOPIA 在台新設公司的計畫過關。公平會9日決議，不禁止統一超商取得零售超市公司51%股權及食品加工公司49%股權。公平會認為，這筆交易對市場競爭的影響有限，整合食品製造、物流及零售通路後，可望提高經營效率。

易遊網逾69萬人資料遭不當取得 初步確認不含信用卡與密碼

易遊網會員中心遭外部網路攻擊，初步清查發現，部分歷史訂單聯絡資料遭不當取得，受影響人數逾69萬人。易遊網表示，事件於11月7日發現後，已立即啟動資安防禦與應變機制，攔截並阻斷異常流量，委請外部資安團隊協助調查及數位鑑識，並依規定通報主管機關與警政單位。

京站拚兩年內上市櫃 桃園店2029年開、高雄店本月動土

興櫃股京站（2942）力拚上市，桃園、高雄新據點同步推進。總經理王大政9日表示，京站希望兩年內上市或上櫃；若先上櫃，兩年後再轉上市也是選項，能直接上市則更好。展店方面，桃園店預計2029年開幕，高雄捷運世運站店點本月動土，推估工期約四年、完工時間約在2030年。京站已於2018年登錄興櫃。

202億松南營區地上權流標 史上第二高價標案無人問津

財政部國產署今（9）日辦理國有土地設定地上權開標，其中最受矚目的台北市松南營區，權利金底價高達202.1億元，原有望創下國有土地地上權史上第二高價紀錄，不料因無人投標而流標。這宗曾被列為輝達台灣總部選址備案的精華土地，首度招標便乏人問津。

底價逾202億元 松南營區地上權今流標

財政部國產署今年第5批12宗國有土地招標設定地上權標的9日開標，其中最受矚目的是當初被視為輝達（NVIDIA）備案用地之一的松南營區，由於底價高達約202億1,005萬元，松南營區一案無人參與投標、正式流標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。