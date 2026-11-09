關注機器人、無人機與低軌衛星 傳產要增數位轉型

「AI發展要注意CPU、機器人、無人機與低軌衛星等新趨勢產業或產品！」台經院學者劉佩真9日於研討會分析，AI發展從訓練模型要逐漸落地，關注的投資標的也要跟著變化。她另外提醒，傳產面臨淨零與數位轉型壓力，尤其是供電、低碳成本‘服務改善與導入AI系統等面向。

機器人投資趨勢成長

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台灣科技業目前有2大布局模式，包括深耕台灣與布局全球，例如中游關鍵零組件在東協與墨西哥設廠，這是受到地緣政治壓力與分散風險需求驅動，台灣的AI生產基地從低成本導向轉型為「高價值、高安全」模式，在台建構高階製程與封裝產線，並佈局先進研發中心與高階伺服器。

「AI發展實體化，CPU、先進或特殊製程的重要性增加！」劉佩真說，以前是AI訓練時代，發展重點包括「大型張量運算」、先進製程、CoWoS、散熱技術與電子零組件等，但如今是代理式AI與AI實體應用的階段，更強調次世代CPU、特殊製程（電源管理晶片）、邊緣AI伺服器與發展機器人的高精度感測器與馬達。

晶片漲價、管制增加

劉佩真認為，在AI機器人商機發展下，台灣有世界級的製造與材料，完整的半導體、精密機械與高性能複合材料供應鏈，讓機器人不僅「做得出來」且能「靠生態系養大」。但也要注意，因地緣政治與供應鏈調整，晶片低價化的時代已經過去，可關注政府現在積極發展的「無人機國家隊」與「低軌衛星」產業。

「需要注意美國與全球半導體競爭風險！」劉佩真分析，美國對中國半導體管制與關稅戰持續升溫，恐對台灣半導體產業有負面效應；機械設備製造業方面，雖受益於半導體與高階封測量能擴張、供應鏈調整造成的新興製造基地崛起，但也要留意日圓弱勢與中國低價競爭的雙重夾擊，還有綠色轉型與通膨成本。

傳產增加AI導入

針對淨零轉型，劉佩真指出，台灣開始徵收碳費，受影響包括鋼鐵與水泥業（高衝擊，產品毛利低、轉型迫在眉睫）、石化與造紙業（中衝擊，碳成本高，但供應鏈長可分散，仍須加速轉型）、半導體與電子業（中衝擊，面臨RE100壓力）與能源供應鏈（低衝擊，需發展低碳發電），相關傳統產業已進入轉型關鍵期。

服務業數位轉型部分，劉佩真表示，我國服務業面臨結構性缺工、零工經濟搶人與跨產業競爭等問題，面臨數位勞動力崛起，AI不只是聊天機器人，更是數位員工，店家也開始導入邊緣AI進行客流預測與自動化備料，無人搬運與智慧點餐都逐漸融入下，服務業應重新設計流程、加強基層員工操作數位工具能力，透過AI代理人累積一手數據，以轉為精準行銷與利潤。

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