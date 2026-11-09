聽新聞
0:00 / 0:00
底價逾202億元 松南營區地上權今流標
財政部國產署今年第5批12宗國有土地招標設定地上權標的9日開標，其中最受矚目的是當初被視為輝達（NVIDIA）備案用地之一的松南營區，由於底價高達約202億1,005萬元，松南營區一案無人參與投標、正式流標。
松南營區位於台北市松山區，土地面積約3.3公頃，近松山機場及民生社區，西側緊鄰2020年標脫之國泰營區基地（現為全球人壽新總部），附近金融辦公大樓林立。原松南營區合併鄰近軍事營地分作兩塊，一部分為國有財產署所有，另一部分作為回饋予台北市政府之土地，由於這是台北市精華區大面積且坵形方整的國有土地，輝達台灣總部當年覓地卡關時，也被提出可兩地合併後作為備案。
國產署持有的松南營區土地位於民生社區，三面臨路，北側臨34公尺民權東路四段，東側臨18公尺光復北路，西側臨12公尺富錦街107巷，附近公共設施完善、交通便利。列標權利金底價為約202億元，目前為國產署地上權案史上第二高，排名第一者為台北市信義區世貿三館地上權案，權利金為312.7億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。