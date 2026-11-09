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京站周年慶拚業績成長3% 展店、餐飲雙引擎發動 挑戰兩年內上市櫃

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
京站周年慶壓軸開打，自11月18日至12月14日登場。記者侯思蘋／攝影
京站周年慶壓軸開打，自11月18日至12月14日登場。記者侯思蘋／攝影

京站（2942）周年慶壓軸開打，自11月18日至12月14日登場。京站總經理王大政9日表示，近期受到台股震盪及選舉議題發酵等因素影響買氣，不過京站仍將全力衝刺，力拚今年周年慶業績較去年成長3%。展望未來，京站也將持續拓展版圖，桃園、高雄新據點預計於未來四年內陸續開幕，加上餐飲品牌持續擴張，盼在兩年內達成上市或上櫃目標。

王大政說，今年周年慶檔期原本對整體消費市場抱持樂觀看法，不過近期台股震盪、台幣貶值，且選舉日逼近，年輕族群投入選舉活動，也使百貨逛街人潮受到影響，讓今年周年慶操作更具挑戰。

在展店計畫方面，京站持續積極拓展據點，桃園新據點預計2029年開幕；高雄R17案則將於本月動土，預計2030年開幕。王大政表示，高雄R17鄰近台積電（2330）及科技園區，目前周邊缺乏大型商場，希望透過新據點滿足園區工作者及周邊居民的消費需求。

高雄R17規劃為兩層半樓，總面積約1,500坪，以餐飲為主要業態，並希望結合園區工程師及家庭客群需求，打造兼具休閒與生活機能的空間。其中，屋頂將規劃半露天場域，未來有機會引進酒吧等業態，並希望營業時間能延長至深夜。

除了桃園及高雄兩大據點，目前京站也有其他展店案正在洽談中，鎖定北部及南部地區，以萬坪以下的小型商場為主要發展方向。

除了持續增加實體據點，京站今年也正式整併百八餐飲旗下三個品牌，期望透過餐飲事業整合，進一步挹注公司營運，為未來資本市場布局加分。王大政表示，希望明年首季能再推出全新餐飲品牌，客單價預計落在800至1,000元，目前仍在尋找合適展店地點，希望提供消費者更多元的餐飲選擇。

他也指出，目前公司營運規模及業績表現，已符合上市、上櫃相關資格，希望未來兩年內能朝上市或上櫃目標邁進。

營運表現方面，京站今年前三季業績成長約2%，餐飲業績表現相對亮眼，其中響食天堂、海底撈等品牌更是重要營收來源及店王；惟10月受到颱風假影響，估計損失約上千萬元。

周年慶 京站

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