力晶投控股東疑遭個資外洩 公司協助向士林地檢署提告

力晶投控9日表示，近日接獲多名股東反映，收到購買股票信函，所附契約竟載有姓名、身分證字號、住址及精確持股數等敏感資料，懷疑個資遭非法蒐集及利用。公司已於今日協助股東偕同律師，向台灣士林地方檢察署遞狀提起刑事告訴，追查資料來源及使用情形。

力晶投控指出，股東反映在不知情的情況下，陸續收到華湧公司以眾勤法律事務所名義寄送的購買股票函件，華湧公司負責人為莊莉蓁。由於所附股份買賣契約已列出詳細個資與持股數，讓股東擔心資料外流，甚至遭詐騙集團濫用，因此委請律師依《個人資料保護法》提告，希望釐清個資是否遭非法取得及利用。

針對股東資料來源，力晶投控強調，公司從未向任何第三方機構或個人提供股東名簿與個人資料。市面上宣稱代表特定買家，私下與股東簽署股份買賣契約，或透過違約罰則、以價金綑綁委託書等行為，均與公司無關。

力晶投控呼籲股東，收到購股邀約時應審慎核實，切勿輕易提供身分證影本、印鑑，或簽署未經確認的買賣文件。若接獲來源不明、內容有疑慮的信函，可妥善保留原件及相關憑證，並聯繫公司股務團隊協助處理。