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東元攜手新纖、長庚能源 國產表後儲能首案啟用 年省電費逾450萬元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東元攜手新光合纖、長庚能源推動國產表後儲能，三方合作首案規模達2MW／5.8MWh，已於10月底完工並開始運轉，由東元負責系統設計、建置及軟硬體整合。公司提供
東元攜手新光合纖、長庚能源推動國產表後儲能，三方合作首案規模達2MW／5.8MWh，已於10月底完工並開始運轉，由東元負責系統設計、建置及軟硬體整合。公司提供

機電大廠東元（1504）擴大智慧能源布局，聯手新纖（1409）與長庚能源共同推進國產表後儲能應用，三方合作的首座示範案場已於10月底正式完工啟用並投入運轉，象徵國產儲能供應鏈正式落地大型工業場域，搶攻企業能源轉型商機。

該案獲得經濟部能源署產業儲能設備設置補助支持，不僅建立國產儲能供應鏈在大型工業場域落地的合作模式，也象徵三方從設備建置到後續營運串聯成形。

本案由新纖出資持有規模達2MW／5.8MWh的表後儲能系統，東元負責全案系統設計與軟硬體整合，長庚能源則供應國產磷酸鋰鐵電芯。隨著電價結構調整與節能需求攀升，新纖預估導入該套設備後，每年可省下逾450萬元電費支出。

東元指出，表後儲能核心價值在於貼合企業生產排程與用電型態，將電力設備、控制系統及長期營運維護深度整合。本次案場由東元供應國產電力轉換系統（PCS）、盤體與配電變壓器，搭配自行開發的能源管理系統（EMS），執行廠區用電數據採集與遠端監控。

東元表示，系統主要透過離峰充電、尖峰放電削峰填谷，並適時參與需量反應，大幅提高廠區用電調度彈性，運用尖離峰電價差優化管理效益。未來還將延伸導入電力交易聚合與代操服務，從前端工程統包推進至後續長期營運與能源管理，深化能源服務版圖。

新纖身為紡織業用電大戶，近年積極落實廠區節能減碳，本次直接導入表後儲能設備強化電費控管。新纖表示，導入該套儲能設備除了每年能創造超過450萬元的電費節省效益，更能實質強化工廠的供電韌性，藉由此次實場建置與運轉，公司也將持續累積大型工業場域能源調度的實務經驗。

長庚能源則強調，本案全面採用台灣研發生產的磷酸鋰鐵電芯系統，結合在地供應鏈即時技術服務優勢，證明國產電池系統具備承接重工業儲能規格的能力。

東元進一步表示，後續將以此案跨供應鏈的軟硬體協作經驗為範本，持續瞄準國內外企業能源管理升級需求，拓展台灣製造全方位儲能解決方案的海外商機。

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