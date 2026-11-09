京站總經理：股票跳水一萬點、選舉洋流滿天飛 周年慶仍拚年增3%

京站周年慶將於11月18日登場，今年檔期業績目標年增3%。總經理王大政談到近期市況時表示：「最近這一個月股票跳水，跳了一萬點，加上選舉洋流滿天飛，多少對生意有一些影響。」他說，原本覺得今年業績應該不錯，雖然近期市況帶來影響，京站仍會努力達成目標。

展店方面，京站桃園店預計2029年開幕；高雄捷運世運站店點預計本月舉行動土典禮。京站表示，桃園店與高雄店是目前推進中的據點，後續將依計畫推動。

京站也同步宣布全面更新員工制服，為近17年來首度換裝。王大政表示，希望「新的氣象、新的制服、新的人氣」帶給京站更好的業績。部分制服款式採用100%環保再生纖維布料，女性樓管制服首度推出褲裝款，新制服自即日起上線。

京站周年慶檔期至12月14日，全館6折起。Q卡友當日全館消費滿3,800元，可獲400元商品贈券及200元Qonline贈券；3C家電單筆消費滿1萬元，另送500元商品贈券，九大銀行也推出刷卡滿額回饋。卡友消費累積滿6,000元可參加抽獎，獎項包括紐約經濟艙雙人來回機票及2萬元商品贈券；另有iPhone 18 Pro、Apple Watch、AirPods等3C獎項。

美妝優惠方面，周年慶首五日化妝品消費滿7,600元，最高回饋2,000元，回饋率最高26%。京站也將推出珍珠奶茶兌換活動，Q卡友憑當日乘車憑證，證明搭乘北捷、桃捷、台鐵、高鐵或國道客運抵達台北車站或台北轉運站，可兌換限量珍奶；Qonline則同步推出滿額折抵、Q點加碼及購物回饋。