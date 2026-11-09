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從閱讀到美學體驗 精銳建設邀10校師生「藝起趣・綠美圖」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
偏鄉孩子走出校園，親身感受建築、藝術與閱讀交織的美學世界。業者／提供
偏鄉孩子走出校園，親身感受建築、藝術與閱讀交織的美學世界。業者／提供

精銳建設2026年「許願樹美學啟蒙計畫」，以「藝起趣・綠美圖」為主題，邀請苗栗及台中地區10所學校師生參訪台中綠美圖，透過建築空間探索、藝術欣賞與積木創作，讓偏鄉孩子走出校園，親身感受建築、藝術與閱讀交織的美學世界。

2015年起，精銳建設開始推動「許願樹美學啟蒙計畫」，從捐助營養午餐、提供課外讀物、邀請美學教師及藝術團體進入校園，持續將公益行動延伸至美學教育，陪伴孩子拓展視野與想像。

精銳建設董事長徐日新出身苗栗大湖，幼時家境清寒，事業有成後始終不忘回饋家鄉，長年支持偏鄉學校獎學金、課後輔導及教育資源。

徐日新認為，教育是提升文化素養的重要基礎，美學教育應從小扎根，讓孩子在生活中培養觀察力、感受力與創造力。

徐日新的夫人陳泳頤多年投入偏鄉教育，除捐贈書籍，也親自走進校園說故事。她回憶，有一次在故事中提到義大利麵，孩子好奇地問：「什麼是義大利麵？」為了讓孩子理解，她特別準備了不同形狀的義大利麵，有的細細長長、有的像蝴蝶結、有的像螺旋，讓孩子透過眼睛觀察、雙手觸摸，實際認識書本裡描述的食物。

這個單純的提問，讓陳泳頤留下深刻印象。她說，「原來許多城市孩子習以為常的生活經驗，對偏鄉孩子而言，可能是從未接觸過的新世界！」讓她更加確信，教育不只是書本知識的傳遞，更重要的是創造機會，讓孩子親身體驗、拓展眼界，對世界產生更多好奇與想像。

今年活動安排孩子們參觀綠美圖，認識建築空間、藝術展示與閱讀環境，並透過建築積木創作，將觀察轉化為自己的想像。

苗栗大南國小謝姓學生表示，參觀後想把看到的建築畫下來；台中槺榔國小的小朋友分享，積木不只能組合，還能創作出自己的作品，大家都有成就感。

陳泳頤認為，精銳建設希望孩子不只看見美，更能透過親身體驗，學習觀察、思考與表達。每個孩子都有自己的想法，重要的是給他們機會，勇敢地把想像實現出來；她也鼓勵孩子不必追求相同答案，要相信自己的創意，勇敢做獨一無二的自己。

陳泳頤說，「我們不一定能立即改變孩子的環境，但希望能在他們心中種下一顆種子，也許有一天，這顆種子會慢慢長成一棵大樹，不只成就自己，也能為更多人遮蔭。」

從營養午餐、課外讀物，到走出校園的美學旅行，精銳建設持續以行動陪伴偏鄉孩子成長。徐日新說，「許願樹」不只是一項公益活動，更是一份長期承諾，讓孩子們看見更寬廣的世界，也看見自己未來更多的可能。

精銳建設「許願樹美學啟蒙計畫」，邀請苗栗及台中10所學校師生參訪台中綠美圖。業者／提供
精銳建設「許願樹美學啟蒙計畫」，邀請苗栗及台中10所學校師生參訪台中綠美圖。業者／提供

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