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與土水學會打造捷運知識庫 新北捷運局研討會傳承三鶯線實戰經驗

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為深化捷運工程專業交流，傳承重大公共建設實務經驗，新北市政府捷運工程局與社團法人中國土木水利工程學會合作，9日開始展開為期兩天的「新北捷運三鶯線建設經驗與傳承」研討會，邀集產、官、學界專家及第一線工程團隊齊聚新北市府，全面剖析三鶯線從規劃、設計、施工、監造、系統整合再到場站開發等實務經驗，打造豐富的「捷運知識庫」，持續為臺灣捷運建設注入強勁專業能量。

新北市副秘書長朱惕之表示，三鶯線通車後，新北市境內路網已達108公里、90座車站，高居全國第一，目前正全力推進「四環八線」，展望2035年，新北市境內捷運路網將擴充達189公里、182座車站，實現「北接基隆、中接臺北、南接桃園」的願景，以新北市為核心，串起基北北桃捷運生活圈。

副秘書長朱惕之進一步指出，捷運建設是一項高度複雜且著重整合的系統工程，涉及介面協調與跨領域專業，必須仰賴各領域團隊密切合作。因此，新北捷運局特別與中國土木水利工程學會攜手，以三鶯線為核心案例，舉辦連續兩天的「三鶯線建設經驗與傳承」研討會，議題涵蓋工程挑戰、細部設計、土建機電統包專案管理、橋梁基礎整合、車站建築與都市發展，以及建築資訊模型（BIM）應用等多元面向，綜合討論環節，將由土水學會常務監事高宗正與新北捷運局長李政安共同主持，深度對談三鶯線的歷程與未來，期盼激盪更多創新思維，為臺灣捷運建設注入專業能量。

新北捷運工程局長李政安說明，透過這場產官學高層次的研討會，工程團隊將第一線重大公共建設中，所累積的關鍵經驗與破解難題的實務智慧系統化整理，不僅能作為後續捷運建設最堅實的參考範本，更能加速專業知識累積與技術世代傳承，為臺灣未來捷運建設培育更多頂尖專業人才。

三鶯線

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