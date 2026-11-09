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東元攜手新光合纖和長庚能源 攻國產表後儲能

中央社／ 台北9日電

電機大廠東元積極推動國產表後儲能，今天宣布攜手新光合成纖維及長庚國際能源，共同推動相關應用，三方合作首案獲經濟部產業儲能設備設置補助支持，已於10月底完工並開始運轉。

東元透過新聞稿指出，此次專案由東元負責系統設計、建置及軟硬體整合，結合新光合纖的工業用電場域與長庚能源的國產電芯技術，建立從設備建置到後續營運的合作模式，推動國產儲能供應鏈在工業場域的實際應用。

東元說明，表後儲能的應用價值，在於結合企業生產與用電需求，整合電力設備、系統控制與後續營運管理，提升能源使用效益。

東元指出，此案提供國產電力轉換系統（PCS）、盤體及變壓器，並結合能源管理系統（EMS），進行用電資料蒐集、案場設備監控與儲能系統遠端控制，透過離峰充電、尖峰放電及需量反應等應用，提升廠區用電調度彈性，運用尖離峰電價差異，強化電費管理效益，後續也規劃結合電力交易聚合及代操服務，將工程建置延伸至持續營運與能源管理。

東元說明，新光合纖作為用電大戶，出資並持有規模2MW／5.8MWh表後儲能設備，預估每年可節省電費新台幣超過450萬元，提供工業應用場域，將儲能納入廠區能源管理。

長庚能源提供採用國內研發生產磷酸鋰鐵電芯的儲能電池系統，結合電芯製造、在地供應與服務能力，以及工業與商業場域的儲能應用經驗，支援此次專案電池系統導入及技術服務。

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