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台南房價到底漲還是跌？兩大數據打架 專家揭關鍵差異

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

最新信義房價指數顯示，第3季中古屋房價指數以台南市跌幅最深，然而根據官方「台南實價網」，今年4月以來，全市住宅大樓均價連5個月上漲，漲幅落在2.23%~10.7%間。

為何有如此差別？如何解讀市場上眾多數據？信義房屋專家分析，主要差別在取樣上。

信義房屋台南民生店協理張榮分析，信義房價指數聚焦於中古屋市場，不包含預售及新成屋交易行情，反映出這兩年台南中古屋產品交易價量確實處於盤整階段，繼續推升房價的動能較不足。

而台南房價觀測站的數據雖排除預售，但應是反映包含新成屋、中古屋在內的房價行情，故顯得價格較有支撐性，推測這也是新成屋較多的安南與安平區，價格波動顯得較小的原因。

根據信義房屋發布之信義房價指數顯示，第3季全國中古屋房價指數168.64、季跌0.08%、年跌0.05%，六都與新竹縣市之中，以台南市跌幅最深，季跌4.88%、年跌3.38%。

但若觀察台南市官方「台南房價觀測站」，排除預售買賣與異常值後，全市大樓成交均價5個月來，年增率走勢均正成長，且若單看行政區，安南、安平兩區的大樓均價年增率則都是近4個月維持正成長，在各區之中，波動幅度較小。

張榮表示，目前AI、科技產業正夯，資金投入股市，部分資金未來也可望陸續回籠至房市，加上全台近三年買賣移轉棟數都能維持26萬~35萬棟的水準。

台南房市雖處於盤整，但不至於崩跌，扣除少數極端個案，中古屋議價空間約在5%~10%，對於首購及換屋族群，會是相對好溝通價格、物件選擇較多元的時間點。

房價 台南 中古屋

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