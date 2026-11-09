巨鎧精密營運布局傳佳音 CAPA認證揮軍北美AM

面對全球汽車產業及北美售後市場環境快速變化，巨鎧精密（2254）布局報佳音正式取得 Certified Automotive Parts Association（CAPA）認證，正式進軍北美汽車售後維修與替換件市場。

巨鎧精密（Coplus）持續檢視市場需求與產品組合，並積極推動營運策略轉型。憑藉多年深耕北美改裝車燈市場所累積的產品設計、光學開發、模具製造、品質管理及法規驗證能力，公司進一步將既有技術優勢延伸至規模更廣泛的汽車售後維修與替換零件市場，並正式取得 Certified Automotive Parts Association（CAPA）認證。

巨鎧於去年(2025 年)10 月正式提出 CAPA 認證申請，並於同年 11 月取得認證證明，展現公司在產品開發、製造流程、品質管理及相關驗證能力上的完整基礎，也反映公司既有生產與品質體系已具備對接北美售後市場要求的能力。

不僅代表產品符合 CAPA 對品質與產品一致性的相關要求，也為公司後續拓展北美售後維修與替換件市場奠定基礎。

在陸續取得多件正式的 CAPA 產品認證後，將預計於今年第4季開始出貨予美國大型客戶，顯示此次市場布局已從認證與產品開發階段，正式進入實際供貨與營運落地階段。

透過與北美大型客戶建立合作，公司將進一步累積 CAPA 認證產品於售後維修與替換件市場的實際應用經驗，並持續擴大產品與客戶布局。

CAPA 認證產品的導入，是公司產品布局多元化的重要一步。相較於過去以北美改裝車燈市場為主要發展方向，CAPA 認證讓公司得以進一步切入碰撞維修及替換件市場，拓展更廣泛的汽車售後市場需求。

巨鎧期望藉由符合北美售後市場對品質、適配性及產品性能的要求，逐步擴大市場覆蓋範圍，降低單一市場需求波動對營運的影響，同時提升既有研發與製造資源的運用效益。

隨著 CAPA 認證產品陸續進入量產及出貨階段，公司預期自今年第4季起，相關產品出貨及客戶訂單將逐步反映於營運成果；此外，目前仍有多項 CAPA 認證產品持續開發中，預計於明年陸續完成開發並上市，進一步擴大產品布局與市場覆蓋。

基於現有訂單、即將落地的新產品及未來市場拓展，公司對後續業務發展抱持展望，樂觀預期 2027 年整體營收相較於 2025 年可望成長約 50%至60%。

未來，公司將持續依據北美市場需求擴充 CAPA 認證產品組合，結合既有的研發、模具、製造與品質管理能力，深化汽車售後市場布局，並持續拓展北美市場的客戶與產品版圖，為公司中長期營運建立新的成長動能。

巨鎧精密布局報佳音正式取得 Certified Automotive Parts Association（CAPA）認證。業者／提供