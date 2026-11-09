快訊

月租50萬！一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 拆不了原因曝

張介宗分屍案爆新進展！前鎮河撈獲纏啞鈴人骨 疑為大嫂

高為元赴美求職案 為何升級為高教界「管中閔案 2.0」

聽新聞
0:00 / 0:00

22年陪伴在地夢想 信義房屋社區一家串起山海情

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
社區一家今年除了延續對「社會關懷」與「多元教育」的深度實踐外，更可以發現「守護海洋」與「公民意識」成為今年校園與社區共同關注的焦點。（圖：信義房屋提供）
社區一家今年除了延續對「社會關懷」與「多元教育」的深度實踐外，更可以發現「守護海洋」與「公民意識」成為今年校園與社區共同關注的焦點。（圖：信義房屋提供）

信義房屋「社區一家」計畫今年邁入22年，自2004年發起以來累計投入逾5.4億元，今年收到1,279件提案，涵蓋小學生到長輩、一個人到整個社區，獲獎作品涵蓋海洋守護、部落文化傳承、地方記憶與原鄉健康照顧等面向。

今年獲獎提案涵蓋社會關懷、多元教育、海洋保育與公民參與等面向。評審團指出，在今年眾多優秀的獲獎提案中，除了延續對「社會關懷」與「多元教育」的深度實踐外，更可以發現「守護海洋」與「公民意識」成為今年校園與社區共同關注的焦點，更呈現出社區一家的提案者已經從關心自身周遭的人、事、物開始，逐漸連結關注到我們生存的環境與更具體有效的參與實踐。

信義企業集團董事長周耕宇表示，各社區所需的幫助與個人能力、資源各有不同。「社區一家」計畫的初衷即在建立多元平臺，支持並分享多樣化的社區助人行動，就像今年五大首獎一樣充分展現社區助人的多元樣貌。歷年來，「社區一家」計畫已累積18,777件提案團隊，感謝所有投入計畫的團隊及在各地默默付出的夥伴，持續為他人與自己創造快樂。

今年的獲獎提案充分展現出生活議題與自然環境的深度揉合，以及社區發展的跨域串聯和跨世代對話。五大首獎中，最大獎50萬《幸福社區類》由「請問芳名人聲樂團」以《族語不無聊—阿卡貝拉翻轉部落歌謠計畫》獲獎。團隊將音樂專長帶回部落，記錄長輩的生活歌謠，轉化為阿卡貝拉作品，並透過校園學習傳承族語與文化。團長鄭為之致詞時表示，想把這些年累積的音樂專業、舞台經驗與熱情帶回家鄉，藉由深入各台灣部落的文化脈絡與理解，將長輩們的記憶轉譯，用孩子們能共鳴、會感動的方式，回饋給社區裡最可愛的下一代。

《築夢個人類》首獎得主安偉華，推動《把海洋還給孩子-社區親海安全與共好行動》，透過親海教育與安全觀念，陪伴孩子和家庭重新認識海洋。他認為，真正應該傳給下一代的，不是「不怕海」，而是「理解海洋的方法」，讓孩子能在安全中親近海洋，重新建立與海洋的連結。

《深耕校園類》國小師生組首獎由屏東縣墾丁國小鵝鑾分校《無極狼—海洋防衛小組守護行動》獲獎。孩子們運用潛水技能記錄海底垃圾，將生硬的環保教育轉化為引人入勝的「英雄敘事」，賦予孩子強烈的身分認同與靈魂使命，並透過故事、繪本與影片分享海洋保育理念，主動對接「世界海洋日」等國際議題舞台擔任海洋親善大使，甚至加入國際環境守護組織實踐公民科學，是全球公民教育在台灣校園實踐的傑出典範。

國立暨大附中「愛蘭的種子團隊」，以《鐵山頭上的溯源與跨域創造》獲得《深耕校園類》中學師生組首獎，他們持續七年走進社區，蒐集家族記憶、走訪傳統市場、訪談在地工藝師，將地方故事轉化為學習素材。團隊透過跨世代交流，讓學生重新認識家鄉，也讓逐漸被遺忘的地方記憶得以延續，打破校園圍牆，建構出可複製、標準化的青銀共創永續傳承模式。

《深耕校園類》大專青年組首獎由國防醫學大學「大山醫療服務隊」以《黃衣伴大山-青銀共學與原鄉健康賦能行動》獲獎。團隊長期走進新竹尖石原鄉，結合醫療專業、族語衛教、照顧者培力與數位追蹤，回應部落健康需求，並透過青銀共學深化陪伴。他們在服務中持續學習，也以專業陪伴原鄉居民，為在地健康照顧累積長遠的力量。

從山林部落到海洋沿岸，從地方文化傳承到原鄉健康照顧，得主們展現了不同的行動樣貌，卻有著相同的初心，「看見家鄉的需要，便願意多走一步、多做一點」。信義房屋表示，22年來，「社區一家」持續陪伴全台各地的社區將想法化為行動，讓平凡人的心意匯聚成改變的力量。未來，也期待號召更多企業加入，結合不同領域的資源與專業，與社區夥伴並肩同行，讓更多在地夢想得以實現，讓共好持續在台灣各個角落發生。

五大首獎中，最大獎50萬《幸福社區類》由「請問芳名人聲樂團」以《族語不無聊—阿卡貝拉翻轉部落歌謠計畫》獲獎。（後排左一至左五）（圖：信義房屋提供）
五大首獎中，最大獎50萬《幸福社區類》由「請問芳名人聲樂團」以《族語不無聊—阿卡貝拉翻轉部落歌謠計畫》獲獎。（後排左一至左五）（圖：信義房屋提供）

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北校園廣告人邁入十周年 世新大學創意行銷「淡江大橋」奪首獎

讓孩子勇敢開口說英語！台中多元推動雙語教育　從外師到領航團全面扎根

文馨獎得主揭曉 青少年表演藝術聯盟等5單位獲獎

全台首場原住民病主專場在基隆 為愛前行基金會打破原鄉資訊落差

相關新聞

22年陪伴在地夢想 信義房屋社區一家串起山海情

信義房屋「社區一家」計畫今年邁入22年，自2004年發起以來累計投入逾5.4億元，今年收到1,279件提案，涵蓋小學生到長輩、一個人到整個社區，獲獎作品涵蓋海洋守護、部落文化傳承、地方記憶與原鄉健康照顧等面向。

台灣鋼聯榮獲SGS永續環境獎 深化減碳與資源循環布局

台灣鋼聯（6581）在推動環境永續與綠色治理領域的努力獲得國際肯定。台灣檢驗科技（SGS）主辦的SGS 2026年度頒獎典禮暨趨勢論壇2026年11月3日在台北君悅酒店舉辦。台灣鋼聯從眾多企業中脫穎而出，正式獲頒SGS 2026 ESG Awards 永續環境獎。台灣鋼聯表示，該殊榮不僅彰顯台灣鋼聯在環境保護與氣候變遷因應上的卓越成就，更展現對全球淨零永續浪潮的積極響應。

房市買氣蕭條 今年恐再探底 專家：受股市崩跌影響 Q4保守看

據內政部資料，2026年首季全國房市周轉率跌至0.63%、為歷史次低；初估今年全年周轉率落在2.5%~2.7%，恐寫下史上不動產買氣最慘紀錄。專家分析，9月央行雖放寬房市政策，但近期台股崩跌，第4季房市仍須保守看。

專家看預售市場 沒那麼快回春

專家分析，雖然當前房貸餘額持續增加，但房市並非交易熱絡，而是預售屋交屋潮所致；在房市僅剩自住買盤，尤其政府第七波信用管制措施未解除，且國銀謹慎放款，今年預售市場冷靜格局不變。

全球鬧塞港 國際運價高檔有撐 貨櫃三雄吃補獲利向上

全球塞港效應延續至第4季，亞洲主要港口作業瓶頸未解，船舶周轉時間拉長，持續壓縮市場有效運力。即使11月進入傳統淡季，貨櫃運價仍有高檔支撐。法人看好，長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄第4季獲利仍可正面期待。

全球航商掀起巴拿馬港口爭奪戰

全球航商掀起巴拿馬港口爭奪戰，馬士基近日表態，希望長期經營巴拿馬港口，巴拿馬運河管理局也規劃投入26億美元興建兩座新碼頭。其中，長榮因深耕當地近30年，美洲轉運競爭優勢浮現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。