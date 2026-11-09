22年陪伴在地夢想 信義房屋社區一家串起山海情

信義房屋「社區一家」計畫今年邁入22年，自2004年發起以來累計投入逾5.4億元，今年收到1,279件提案，涵蓋小學生到長輩、一個人到整個社區，獲獎作品涵蓋海洋守護、部落文化傳承、地方記憶與原鄉健康照顧等面向。

今年獲獎提案涵蓋社會關懷、多元教育、海洋保育與公民參與等面向。評審團指出，在今年眾多優秀的獲獎提案中，除了延續對「社會關懷」與「多元教育」的深度實踐外，更可以發現「守護海洋」與「公民意識」成為今年校園與社區共同關注的焦點，更呈現出社區一家的提案者已經從關心自身周遭的人、事、物開始，逐漸連結關注到我們生存的環境與更具體有效的參與實踐。

信義企業集團董事長周耕宇表示，各社區所需的幫助與個人能力、資源各有不同。「社區一家」計畫的初衷即在建立多元平臺，支持並分享多樣化的社區助人行動，就像今年五大首獎一樣充分展現社區助人的多元樣貌。歷年來，「社區一家」計畫已累積18,777件提案團隊，感謝所有投入計畫的團隊及在各地默默付出的夥伴，持續為他人與自己創造快樂。

今年的獲獎提案充分展現出生活議題與自然環境的深度揉合，以及社區發展的跨域串聯和跨世代對話。五大首獎中，最大獎50萬《幸福社區類》由「請問芳名人聲樂團」以《族語不無聊—阿卡貝拉翻轉部落歌謠計畫》獲獎。團隊將音樂專長帶回部落，記錄長輩的生活歌謠，轉化為阿卡貝拉作品，並透過校園學習傳承族語與文化。團長鄭為之致詞時表示，想把這些年累積的音樂專業、舞台經驗與熱情帶回家鄉，藉由深入各台灣部落的文化脈絡與理解，將長輩們的記憶轉譯，用孩子們能共鳴、會感動的方式，回饋給社區裡最可愛的下一代。

《築夢個人類》首獎得主安偉華，推動《把海洋還給孩子-社區親海安全與共好行動》，透過親海教育與安全觀念，陪伴孩子和家庭重新認識海洋。他認為，真正應該傳給下一代的，不是「不怕海」，而是「理解海洋的方法」，讓孩子能在安全中親近海洋，重新建立與海洋的連結。

《深耕校園類》國小師生組首獎由屏東縣墾丁國小鵝鑾分校《無極狼—海洋防衛小組守護行動》獲獎。孩子們運用潛水技能記錄海底垃圾，將生硬的環保教育轉化為引人入勝的「英雄敘事」，賦予孩子強烈的身分認同與靈魂使命，並透過故事、繪本與影片分享海洋保育理念，主動對接「世界海洋日」等國際議題舞台擔任海洋親善大使，甚至加入國際環境守護組織實踐公民科學，是全球公民教育在台灣校園實踐的傑出典範。

國立暨大附中「愛蘭的種子團隊」，以《鐵山頭上的溯源與跨域創造》獲得《深耕校園類》中學師生組首獎，他們持續七年走進社區，蒐集家族記憶、走訪傳統市場、訪談在地工藝師，將地方故事轉化為學習素材。團隊透過跨世代交流，讓學生重新認識家鄉，也讓逐漸被遺忘的地方記憶得以延續，打破校園圍牆，建構出可複製、標準化的青銀共創永續傳承模式。

《深耕校園類》大專青年組首獎由國防醫學大學「大山醫療服務隊」以《黃衣伴大山-青銀共學與原鄉健康賦能行動》獲獎。團隊長期走進新竹尖石原鄉，結合醫療專業、族語衛教、照顧者培力與數位追蹤，回應部落健康需求，並透過青銀共學深化陪伴。他們在服務中持續學習，也以專業陪伴原鄉居民，為在地健康照顧累積長遠的力量。

從山林部落到海洋沿岸，從地方文化傳承到原鄉健康照顧，得主們展現了不同的行動樣貌，卻有著相同的初心，「看見家鄉的需要，便願意多走一步、多做一點」。信義房屋表示，22年來，「社區一家」持續陪伴全台各地的社區將想法化為行動，讓平凡人的心意匯聚成改變的力量。未來，也期待號召更多企業加入，結合不同領域的資源與專業，與社區夥伴並肩同行，讓更多在地夢想得以實現，讓共好持續在台灣各個角落發生。