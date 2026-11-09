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大陸建設交屋！欣陸投控前三季稅後純益年增104% EPS 1.87元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
欣陸投控董事長殷琪。大陸工程／提供
欣陸投控董事長殷琪。大陸工程／提供

欣陸投控（3703）9日將召開法說會，第3季稅後純益10.66億元，年增151.8％，每股稅後純益（EPS）1.3元。累計今年前三季稅後純益15.37億元，年增104%，每股稅後純益1.87元。

欣陸投控表示，前三季營收228.82億元，年增3.4%，成長主係大陸建設新建案完工交屋金額較去年同期成長，抵銷欣達環工營建工程收入減少之影響。營業毛利率因大陸建設營收占欣陸投控合併營收之比重提升，較去年同期上升5.8個百分點。

欣陸投控表示，在毛利率帶動下，欣陸投控2026年前三季營業淨利較去年同期成長160.8%，稅後純益較去年同期成長104%。其中，三大子公司稅後淨利皆較去年同期成長，欣達環工稅後純益創同期新高。

欣陸投控表示，三家子公司均維持充實的營收存量，為集團營收與獲利提供穩健基礎。截至2026年第3季底，大陸工程的營收存量1,158億元，相當於該公司2025年合併營收的5.0倍；大陸建設的營收存量283億元，相當於該公司2025年合併營收的3.9倍；欣達環工於第3季新取得新竹客雅再生水BTO案，推升營收存量達歷史新高的1,055億元，相當於該公司2025年合併營收的13.7倍。

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