大陸建設交屋！欣陸投控前三季稅後純益年增104% EPS 1.87元

台灣鋼聯（6581）在推動環境永續與綠色治理領域的努力獲得國際肯定。台灣檢驗科技（SGS）主辦的SGS 2026年度頒獎典禮暨趨勢論壇2026年11月3日在台北君悅酒店舉辦。台灣鋼聯從眾多企業中脫穎而出，正式獲頒SGS 2026 ESG Awards 永續環境獎。台灣鋼聯表示，該殊榮不僅彰顯台灣鋼聯在環境保護與氣候變遷因應上的卓越成就，更展現對全球淨零永續浪潮的積極響應。

2026-11-09 08:41