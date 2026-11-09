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永笙生技攜手富邦人壽 擴大臍帶血公庫壽險合作版圖

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永笙-KY（4178）9日宣布，與富邦人壽合作，將HLA檢測與臍帶血公庫配對服務導入「富邦人壽永裕一生外幣利率變動型終身壽險」，相關服務於11月6日正式上線。此次合作結合永笙既有臍帶血公庫資源及配對專業，協助符合資格的保戶提前建立個人HLA資料，進一步拓展大型壽險通路，讓臍帶血公庫服務觸及更多族群。

永笙生技公庫服務部業務總監吳竹容表示，健康管理除了關注當下的身體狀況，也包括為未來可能的醫療需求預作準備。此次與富邦人壽合作，以高保障終身壽險為核心，結合特定重大疾病保障及創新的HLA檢測外溢機制的壽險商品，讓保戶不僅能完成家庭保障與資產傳承規劃，亦能透過外溢機制參與HLA分型檢測，了解自身HLA型別與公庫配對資訊，為未來醫療評估建立參考資料。永笙期待藉由壽險通路，讓公庫服務觸及孕產家庭以外的更多族群，提升民眾對造血幹細胞移植及相關醫療資源的認識。

HLA（Human Leukocyte Antigen，人類白血球抗原）可比喻為細胞的「免疫身分證」，是異體造血幹細胞移植配對評估的重要依據之一。本次服務將提供個人HLA分型檢測結果及永笙公捐臍帶血庫配對結果，未來若有相關醫療需求，可提供醫療團隊作為後續評估與溝通的參考。

永笙迄今已累積超過36,000筆公捐臍帶血資源，與全球超過350家醫學中心合作，協助移植超過2,300單位臍帶血，並取得AABB、FACT國際品質雙認證。旗下臍帶血細胞製劑REGENECYTE®已取得美國FDA生物製劑上市許可（BLA），並於今年9月向台灣食藥署提出查驗登記申請，持續推進臍帶血製劑的臨床應用。

臍帶血的醫療價值並不限於自存自用。即使出生時未自存臍帶血，民眾仍可透過HLA檢測與公庫比對，了解自身與公捐臍帶血資源的配對狀況。吳竹容表示，此次合作進一步擴大公庫配對服務的壽險通路布局。未來將持續深化跨產業合作，結合細胞資源與專業服務，讓更多民眾認識公捐臍帶血，並了解其在移植醫療中的角色。

富邦人壽

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