快訊

聯合報民調／新北膠著！李四川、蘇巧慧勢均力敵 決戰未表態選民

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被輝達解職

降10度！東北季風增強北部轉雨愈晚愈涼 明晨低溫15度

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣鋼聯榮獲 SGS 永續環境獎 深化減碳與資源循環布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣鋼聯董事長林才翔（右）代表出席受獎，榮獲「SGS 2026 ESG Awards 永續環境獎」肯定。台灣鋼聯／提供
台灣鋼聯董事長林才翔（右）代表出席受獎，榮獲「SGS 2026 ESG Awards 永續環境獎」肯定。台灣鋼聯／提供

台灣鋼聯（6581）在推動環境永續與綠色治理領域的努力獲得國際肯定。台灣檢驗科技（SGS）主辦的SGS 2026年度頒獎典禮暨趨勢論壇2026年11月3日在台北君悅酒店舉辦。台灣鋼聯從眾多企業中脫穎而出，正式獲頒SGS 2026 ESG Awards 永續環境獎。台灣鋼聯表示，該殊榮不僅彰顯台灣鋼聯在環境保護與氣候變遷因應上的卓越成就，更展現對全球淨零永續浪潮的積極響應。

這屆 SGS 頒獎典禮以「雙軸智理新賽局：數位信任×轉型治理的企業決勝戰」為主軸，聚焦於 ESG 綠色經濟的整合應用。面對全球供應鏈重組與數位轉型加速的挑戰，SGS 強調，企業應透過國際標準建立值得信賴的治理機制，以因應氣候變遷並強化營運韌性。這次獲得 ESG Awards 的企業，皆在永續發展、公司治理及社會責任上樹立標竿典範，展現出堅韌的市場競爭力與創新能量。

作為國內資源循環與環保服務的領航者，台灣鋼聯表示，長期致力於落實 ESG 理念，將永續發展與日常營運深度結合。透過持續優化環境管理系統、推動減碳專案以及提升資源再利用率，台灣鋼聯成功將治理機制從行政合規工具，進一步升級為推動營運韌性與永續發展的重要決策引擎。

展望未來，台灣鋼聯表示，將秉持永續經營的長期承諾，持續深化綠色治理。公司將呼應 SGS 所倡議的核心精神，將合規要求進一步轉化為市場信任與競爭優勢，並攜手供應鏈及產業夥伴，共同邁向淨零碳排與永續成長的未來，為台灣的綠色經濟持續貢獻力量。

布局 減碳 永續

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金揪供應商拚永續

集保永續金融座談 聚焦兩大議題

台新新光金參與高雄國際金融博覽會 聚焦五領域

AI科技翻轉環境治理！新北智慧稽查/哨兵守護奪「2026天下城市治理卓越獎」首獎

相關新聞

房市買氣蕭條 今年恐再探底 專家：受股市崩跌影響 Q4保守看

據內政部資料，2026年首季全國房市周轉率跌至0.63%、為歷史次低；初估今年全年周轉率落在2.5%~2.7%，恐寫下史上不動產買氣最慘紀錄。專家分析，9月央行雖放寬房市政策，但近期台股崩跌，第4季房市仍須保守看。

專家看預售市場 沒那麼快回春

專家分析，雖然當前房貸餘額持續增加，但房市並非交易熱絡，而是預售屋交屋潮所致；在房市僅剩自住買盤，尤其政府第七波信用管制措施未解除，且國銀謹慎放款，今年預售市場冷靜格局不變。

全球鬧塞港 國際運價高檔有撐 貨櫃三雄吃補獲利向上

全球塞港效應延續至第4季，亞洲主要港口作業瓶頸未解，船舶周轉時間拉長，持續壓縮市場有效運力。即使11月進入傳統淡季，貨櫃運價仍有高檔支撐。法人看好，長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄第4季獲利仍可正面期待。

全球航商掀起巴拿馬港口爭奪戰

全球航商掀起巴拿馬港口爭奪戰，馬士基近日表態，希望長期經營巴拿馬港口，巴拿馬運河管理局也規劃投入26億美元興建兩座新碼頭。其中，長榮因深耕當地近30年，美洲轉運競爭優勢浮現。

智慧經營／王品董事總經理英美惠 打破框架 品牌長青

王品集團董事總經理英美惠，不僅是董事長陳正輝的妻子，更是一路參與王品創業、品牌發展及中國大陸市場拓展的核心成員。從早年創業挫折，到如今集團發展出約20個品牌，她深刻體會，企業最大的挑戰不是如何延續既有成功，而是能否在市場改變之前，勇於打破過去的經營模式，不斷「自我挑戰、自我革命」。

經濟選書／開創自我賽局

掌握自身的賽局不僅僅是開發新技術或打造突破性的產品，也可能是在既有的產業中建立獨特的企業文化或商業模式。在製藥產業中，默沙東藥廠始終以科學與研究作為首要考量，走出自己的路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。