台灣鋼聯榮獲 SGS 永續環境獎 深化減碳與資源循環布局

台灣鋼聯（6581）在推動環境永續與綠色治理領域的努力獲得國際肯定。台灣檢驗科技（SGS）主辦的SGS 2026年度頒獎典禮暨趨勢論壇2026年11月3日在台北君悅酒店舉辦。台灣鋼聯從眾多企業中脫穎而出，正式獲頒SGS 2026 ESG Awards 永續環境獎。台灣鋼聯表示，該殊榮不僅彰顯台灣鋼聯在環境保護與氣候變遷因應上的卓越成就，更展現對全球淨零永續浪潮的積極響應。

這屆 SGS 頒獎典禮以「雙軸智理新賽局：數位信任×轉型治理的企業決勝戰」為主軸，聚焦於 ESG 綠色經濟的整合應用。面對全球供應鏈重組與數位轉型加速的挑戰，SGS 強調，企業應透過國際標準建立值得信賴的治理機制，以因應氣候變遷並強化營運韌性。這次獲得 ESG Awards 的企業，皆在永續發展、公司治理及社會責任上樹立標竿典範，展現出堅韌的市場競爭力與創新能量。

作為國內資源循環與環保服務的領航者，台灣鋼聯表示，長期致力於落實 ESG 理念，將永續發展與日常營運深度結合。透過持續優化環境管理系統、推動減碳專案以及提升資源再利用率，台灣鋼聯成功將治理機制從行政合規工具，進一步升級為推動營運韌性與永續發展的重要決策引擎。

展望未來，台灣鋼聯表示，將秉持永續經營的長期承諾，持續深化綠色治理。公司將呼應 SGS 所倡議的核心精神，將合規要求進一步轉化為市場信任與競爭優勢，並攜手供應鏈及產業夥伴，共同邁向淨零碳排與永續成長的未來，為台灣的綠色經濟持續貢獻力量。