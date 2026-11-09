專家看預售市場 沒那麼快回春

專家分析，雖然當前房貸餘額持續增加，但房市並非交易熱絡，而是預售屋交屋潮所致；在房市僅剩自住買盤，尤其政府第七波信用管制措施未解除，且國銀謹慎放款，今年預售市場冷靜格局不變。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，雖然今年9月央行放寬第二戶房貸成數至七成，且同時解除土地融資需18個月限期開工禁令，不過這僅是房市續命藥，央行旨在預防市場出現流動性風險，認為預售市場冷靜格局不變，政策放鬆讓預售市場回春，還言之過早。

再看不動產放款比率，截至今年9月底，國銀放款比率更降到23.79%、近16年新低；何世昌強調，「不動產放款比率」直直落主因，一來是近年銀行吸收存款總額屢創新高，但不動產放款卻掐得很謹慎，大多有自主性管控放款額度，再加上房市成交清淡，以致於近二年比率持續下滑。

他分析，由於「不動產放款比率」偏低，表面上銀行可放款水位充足。唯央行仍要求銀行管控「不動產放款總量」，國銀不敢把水龍頭全開，放款還是有點卡卡的，因此「不動產放款比率」降至低點不能和放款量能充足畫上等號。

他認為，在央行密切注意銀行在不動產的放款資金，房市買氣要恢復到2023、2024年，關鍵還是第七波信用管制措施是否全面解除，以及市場資金是否回流房市。