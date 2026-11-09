聽新聞
0:00 / 0:00

房市買氣蕭條 今年恐再探底 專家：受股市崩跌影響 Q4保守看

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
據內政部資料，2026年首季全國房市周轉率跌至0.63%、為歷史次低；初估今年全年周轉率落在2.5%~2.7%，恐寫下史上不動產買氣最慘紀錄。房市示意圖。記者游智文／攝影
據內政部資料，2026年首季全國房市周轉率跌至0.63%、為歷史次低；初估今年全年周轉率落在2.5%~2.7%，恐寫下史上不動產買氣最慘紀錄。房市示意圖。記者游智文／攝影

據內政部資料，2026年首季全國房市周轉率跌至0.63%、為歷史次低；初估今年全年周轉率落在2.5%~2.7%，恐寫下史上不動產買氣最慘紀錄。專家分析，9月央行雖放寬房市政策，但近期台股崩跌，第4季房市仍須保守看。

房市周轉率是指買賣移轉棟數占全國住宅存量比率，代表不動產市場交易活絡程度，5%以上表示熱絡、4～5%為平穩、3~4%屬偏冷、3%以下代表買氣蕭條。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，1990年至今，近35年來，房市年化周轉率低於3%蕭條市況，僅發生在2016年房地合一稅1.0上路時，政策針對短期交易獲利課徵重稅，多數屋主不願被課稅下，產生供給閉鎖效應，市場買氣難放大，讓當年房市周轉率低迷到只剩2.85%，自此全國住宅的年周轉率未再超過4%。

何世昌指出，2024年9月央行鑒於市場對於未來房價上漲的過度預期心理下，祭出第七波信用管制，同時間，因先前房價漲幅不斷上漲，尤其中南部漲幅甚至超過北部，在所得增幅追不上房價幅度下，2025年買賣雙方同步進入冷靜期，讓房市年化周轉率跌破3%，又見蕭條市況。

專家指出，今年台股表現表現出色，股市資金磁吸效應顯著，首季銷售率為0.63%，推估今年全年周轉率恐落在2.51%~2.68%，今年全年恐再探新低，呈連兩年跌破3%的蕭條市況。

資料顯示，近35年房市交易中，2016年因房地合一稅1.0新制上路、全國買賣移轉棟數僅剩24.53萬棟，對照全國住宅存量為860.27萬棟，當年年化周轉率僅2.85%，寫下新低量，隔年2017年市場買氣稍回溫，讓周轉率重回3%以上；2024年第3季末第七波信用管制上路，2025年市場銷售率探底、達2.73%。

今年首季全國住宅存量達964.4萬棟，單季周轉率0.63%、為歷史次低。

房市 買氣 央行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積設廠效應！鳳凰城變房產投資熱區 台灣投資人六年投入5億美元

金控投資大失血！一季蒸發近7,500億年底恐轉虧 明年股息拉警報

台股崩盤勾起惡夢！過來人憶「雷曼風暴」血淚經歷：想工作賺錢也辦不到

台股再跌千點主動ETF幾乎全倒 這檔逆勢漲逾4%

相關新聞

全球鬧塞港 國際運價高檔有撐 貨櫃三雄吃補獲利向上

全球塞港效應延續至第4季，亞洲主要港口作業瓶頸未解，船舶周轉時間拉長，持續壓縮市場有效運力。即使11月進入傳統淡季，貨櫃運價仍有高檔支撐。法人看好，長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄第4季獲利仍可正面期待。

房市買氣蕭條 今年恐再探底 專家：受股市崩跌影響 Q4保守看

據內政部資料，2026年首季全國房市周轉率跌至0.63%、為歷史次低；初估今年全年周轉率落在2.5%~2.7%，恐寫下史上不動產買氣最慘紀錄。專家分析，9月央行雖放寬房市政策，但近期台股崩跌，第4季房市仍須保守看。

專家看預售市場 沒那麼快回春

專家分析，雖然當前房貸餘額持續增加，但房市並非交易熱絡，而是預售屋交屋潮所致；在房市僅剩自住買盤，尤其政府第七波信用管制措施未解除，且國銀謹慎放款，今年預售市場冷靜格局不變。

全球航商掀起巴拿馬港口爭奪戰

全球航商掀起巴拿馬港口爭奪戰，馬士基近日表態，希望長期經營巴拿馬港口，巴拿馬運河管理局也規劃投入26億美元興建兩座新碼頭。其中，長榮因深耕當地近30年，美洲轉運競爭優勢浮現。

智慧經營／王品董事總經理英美惠 打破框架 品牌長青

王品集團董事總經理英美惠，不僅是董事長陳正輝的妻子，更是一路參與王品創業、品牌發展及中國大陸市場拓展的核心成員。從早年創業挫折，到如今集團發展出約20個品牌，她深刻體會，企業最大的挑戰不是如何延續既有成功，而是能否在市場改變之前，勇於打破過去的經營模式，不斷「自我挑戰、自我革命」。

經濟選書／開創自我賽局

掌握自身的賽局不僅僅是開發新技術或打造突破性的產品，也可能是在既有的產業中建立獨特的企業文化或商業模式。在製藥產業中，默沙東藥廠始終以科學與研究作為首要考量，走出自己的路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。