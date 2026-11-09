房市買氣蕭條 今年恐再探底 專家：受股市崩跌影響 Q4保守看

據內政部資料，2026年首季全國房市周轉率跌至0.63%、為歷史次低；初估今年全年周轉率落在2.5%~2.7%，恐寫下史上不動產買氣最慘紀錄。專家分析，9月央行雖放寬房市政策，但近期台股崩跌，第4季房市仍須保守看。

房市周轉率是指買賣移轉棟數占全國住宅存量比率，代表不動產市場交易活絡程度，5%以上表示熱絡、4～5%為平穩、3~4%屬偏冷、3%以下代表買氣蕭條。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，1990年至今，近35年來，房市年化周轉率低於3%蕭條市況，僅發生在2016年房地合一稅1.0上路時，政策針對短期交易獲利課徵重稅，多數屋主不願被課稅下，產生供給閉鎖效應，市場買氣難放大，讓當年房市周轉率低迷到只剩2.85%，自此全國住宅的年周轉率未再超過4%。

何世昌指出，2024年9月央行鑒於市場對於未來房價上漲的過度預期心理下，祭出第七波信用管制，同時間，因先前房價漲幅不斷上漲，尤其中南部漲幅甚至超過北部，在所得增幅追不上房價幅度下，2025年買賣雙方同步進入冷靜期，讓房市年化周轉率跌破3%，又見蕭條市況。

專家指出，今年台股表現表現出色，股市資金磁吸效應顯著，首季銷售率為0.63%，推估今年全年周轉率恐落在2.51%~2.68%，今年全年恐再探新低，呈連兩年跌破3%的蕭條市況。

資料顯示，近35年房市交易中，2016年因房地合一稅1.0新制上路、全國買賣移轉棟數僅剩24.53萬棟，對照全國住宅存量為860.27萬棟，當年年化周轉率僅2.85%，寫下新低量，隔年2017年市場買氣稍回溫，讓周轉率重回3%以上；2024年第3季末第七波信用管制上路，2025年市場銷售率探底、達2.73%。

今年首季全國住宅存量達964.4萬棟，單季周轉率0.63%、為歷史次低。