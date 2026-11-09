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全球航商掀起巴拿馬港口爭奪戰

經濟日報／ 本報綜合報導

全球航商掀起巴拿馬港口爭奪戰，馬士基近日表態，希望長期經營巴拿馬港口，巴拿馬運河管理局也規劃投入26億美元興建兩座新碼頭。其中，長榮（2603）因深耕當地近30年，美洲轉運競爭優勢浮現。

馬士基拉丁美洲及加勒比地區總裁Antonio Domínguez日前表示，巴拿馬是馬士基重要物流據點，未來希望持續參與當地港口經營及開發。

目前馬士基旗下APM Terminals暫時營運巴拿馬太平洋側的巴爾博亞港，地中海航運（MSC）旗下TiL則暫時經營大西洋側的克里斯托巴港，兩家公司均尚未取得長期經營權。

另一項重大商機，是巴拿馬運河管理局計畫開發Corozal及Telfers兩座新碼頭，預估投資26億美元，完工後每年可新增500萬至600萬TEU處理能力，預計今年底公布預審合格業者，2027年進一步決定特許經營權。

值得注意的是，長榮早已在巴拿馬掌握重要據點。長榮集團旗下箇朗貨櫃碼頭（CCT）自1997年營運，位於巴拿馬運河大西洋側。2022年長榮海運透過子公司長榮亞洲，以2.68億美元取得CCT全部股權，進一步強化美洲航運布局。

CCT去年吞吐量達173.66萬TEU、年增10%，其中轉運貨櫃占88%，顯示其在美洲轉運市場具有一定地位。長榮去年11月更公告斥資約1.07億美元，採購八部橋式機及九部輪胎式門式機，持續提升碼頭裝卸能力。

航運業者認為，隨全球航商擴布局大巴拿馬，長榮既有據點及設備投資，有機會成為爭取美洲貨源的優勢。

巴拿馬運河 馬士基 物流

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