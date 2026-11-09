全球鬧塞港 國際運價高檔有撐 貨櫃三雄吃補獲利向上

全球塞港效應延續至第4季，亞洲主要港口作業瓶頸未解，船舶周轉時間拉長，持續壓縮市場有效運力。即使11月進入傳統淡季，貨櫃運價仍有高檔支撐。法人看好，長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）等貨櫃三雄第4季獲利仍可正面期待。

馬士基最新財報揭露，第3季亞洲密集颱風干擾，全球港口平均等待時間在8月下旬一度升至16.6小時，創2023年1月以來最高，遠高於今年上半年平均9.6小時。碼頭塞船成為推升運價的重要力量。

更值得注意的是，馬士基執行長柯文勝在法說會指出，全球貨物流向失衡，碼頭及陸上物流設施長期投資不足，部分港口已接近處理上限。其中，基礎設施瓶頸仍難解；10月中國大陸長假後需求強勁回升，船舶利用率與訂艙需求維持高檔。

柯文勝強調，塞港雖已舒緩，仍未達到壓低運價的臨界點，因此看好第4季市場。

馬士基第3季船舶利用率達96%，海運平均運價年增46%，海運部門營業利益達26億美元；全年基本EBITDA財測也由105億至125億美元，上修為140億至145億美元，證明高運價對獲利的挹注。

最新運價方面，11月6日上海出口集裝箱運價指數（SCFI）雖周跌1.46%至3,633.45點，美西線每FEU（40呎櫃）仍達7,381美元、美東線9,857美元。

貨攬業者指出，雖然淡季出貨放緩，但港口壅塞、鐵路延誤及航商控艙，使美國線艙位依舊偏緊，運價仍有支撐。

國內三雄各有利基。長榮美國線有進口需求及庫存回補支撐，並看好12月年前備貨潮；陽明受美東線艙位緊張及港口作業瓶頸支撐，美洲線運價相對高檔；萬海則掌握亞洲區內航線第4季傳統旺季，搭配中國大陸節後出貨回升，貨量與運價可望同步受惠。