智慧經營／王品董事總經理英美惠 打破框架 品牌長青

王品（2727）集團董事總經理英美惠，不僅是董事長陳正輝的妻子，更是一路參與王品創業、品牌發展及中國大陸市場拓展的核心成員。從早年創業挫折，到如今集團發展出約20個品牌，她深刻體會，企業最大的挑戰不是如何延續既有成功，而是能否在市場改變之前，勇於打破過去的經營模式，不斷「自我挑戰、自我革命」。

「商機來自於經營者的不滿意。」英美惠指出，連鎖品牌生意好的時候，反而容易安逸，認為只要做好管理、控制成本及持續展店即可，卻可能忽略新的競爭者與消費需求改變。

活化動能 再創第二春

每個品牌都有生命周期，如何在接近高點之前，就開始尋找下一個成長動能，是品牌能否再創第二春的關鍵。

王品長期採取多品牌經營策略，台灣市場涵蓋西餐、日料、中式、火鍋、燒肉及鐵板燒。在中國大陸，面對不少餐飲業者靠單一品牌開出上千家店，王品也曾思考能否複製，但經過多年摸索，最後仍選擇發揮體驗型餐廳的優勢，採取多品牌、小規模布局。

不過，多品牌不代表無限制展店。英美惠提出「八成飽」的開店原則，認為體驗型餐廳仍要維持一定稀缺性。

王品研究也發現，即使都是自家品牌，開在一起仍可能彼此分流，因此不會急著把市場一次開滿。

比展店更大的挑戰，是敢不敢改變已經成功多年的模式。王品早年從麥當勞學習套餐，透過減少選項降低消費者的選擇障礙，也讓廚藝與採購更容易管理，後來連火鍋、燒肉都採取套餐模式。但2016、2017年前後，王品發現年輕客群逐漸減少，經過消費者座談才發現，年輕世代更希望自己決定吃什麼，「我的地盤，我做主」，讓王品開始重新研究自助餐市場。

這項決定並不容易。王品早在1993年就曾推出牛排吃到飽品牌「全國牛排」，這也是集團最早經營的餐飲品牌，當年投入2,000萬元，僅半年就結束營業。英美惠回憶，當時雖然靠廣告成功吸引消費者排隊，卻因餐飲營運管理尚未成熟，未能留住顧客，也讓集團一度立下「不准再做自助餐」的規矩。

掌握需求 維持競爭力

時隔近30年，王品決定重新挑戰自助餐市場，從最熟悉的牛肉切入，2020年推出「和牛涮」，隔年再推出燒肉吃到飽品牌「肉次方」。兩大品牌如今分別擁有17家、12家門市，不僅展店順利，更是王品新生代品牌中的業績常勝軍。既有品牌「聚」、「原燒」也陸續導入主餐搭配半自助吧模式，轉型後效益顯著。

新的商業模式也帶來新的能力需求。英美惠將王品過去的「舊能力」歸納為「顧客感動」，發展自助餐後的「新能力」則是採購能力。為掌握食材成本與貨源，王品開始直接向海外牧場、屠宰場及進出口商採購，建立支撐新商業模式的供應鏈。

從套餐走向自助餐，甚至重新挑戰曾經失敗的模式，英美惠認為，企業不能等危機發生才改變，而要持續觀察市場與消費需求的變化，在既有品牌仍有競爭力時，就提前布局下一個成長機會。