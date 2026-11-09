點子農場／好事也是好生意

前陣子，我把過去六百多篇的專欄整理成「三意共玩」官網之後，收到一位朋友的邀約。他希望我去聊聊AI時代，也聊聊AI可以如何推廣創意、公益、生意這三意。我把題目訂為「AI時代，好事也可以是好生意」，也利用這個機會回顧過去的點子農場專欄，從過去看未來。

看了一篇又一篇過去所寫的文章，我發現，自己之所以長年一直論述和分享三意，是來自於對人性本善的信念。我堅信人性本善，大部分的人都是善良也願意為善的。

孟子說，人看到一個孩子快掉進井裡，心頭都會一緊，伸手去救，不為任何利益，也不為博得名聲，這是「惻隱之心」。但孟子也說，善只是萌芽，要「擴而充之」才長得大。

如果每做一次好事都要賠錢，好人做久了也會累。三意想做的，就是讓好事也能是好生意，讓善良的人不必在理想和生計之間二選一。

回頭翻舊稿，我看錯的事其實不少。

2009年11月，有一篇專欄叫〈耳機消失的那一天〉，我信心滿滿地預言，耳機在地球上消失是早晚的事。17年後寫這篇稿子時，我耳朵裡正塞著無線耳機。

2021年，我寫Clubhouse，說podcast正被它一吋吋打進地獄，結果Clubhouse的熱潮很快就退了，podcast還活得好好的。

看對的也有一些：2012年寫〈社交機器人〉，擔心有一天大家只想和機器人在一起；今天和AI聊天談心已是日常，也成了各國擔心的議題。同一年寫〈隱私權保鏢〉，說隱私會變成一種貨幣。2019年寫直播電商將是電商最重要的戰場，後來疫情期間直播帶貨果然爆發。

對錯攤開來看，道理很簡單：我看對的，都是人的需求；看錯的，多半是技術和形式。人怕寂寞、想被理解、想把日子過好。這些17年來都沒變，變的只是用什麼方式來滿足。

AI時代也是這樣。AI讓「智慧」變便宜了，寫企畫、做翻譯、畫海報、算報表，以前要花錢請人，現在幾乎不用錢。這對公益團體是天大的好消息。過去一個小協會沒錢做行銷、沒人寫提案，現在一個人加上AI，就能做到過去一個團隊的事。創意的門檻低了，連接公益和生意的那座橋，也更好蓋了。

但是，AI也可能讓壞生意更有效率。2011年我寫〈神明銀行〉，問過一個問題：銀行希望借錢的人過得好，還是過得不好？今天同樣的問題可以拿來問AI：一個靠讓人上癮來賺錢的演算法，再聰明，也只是一個更有效率的吸血鬼。

銀行靠放款賺利息，那麼銀行到底希望借錢的人過得更好，還是更不好？借錢的人如果過得好，把錢還完了，就不會再借；過得太差，還不起錢，銀行也不敢再借給他。所以銀行和醫院成了同樣吊詭的生意：「都希望客戶好不了也死不了」。久而久之，銀行就被看成吸血鬼。

所以三意在AI時代反而更有用。它提供一個很簡單的檢驗標準：客戶過得愈好，你是不是賺得愈多？這個問題，可以檢驗銀行和醫院，也可以檢驗每一個未來用AI做生意的人。

AI算得比人快，卻沒辦法替人決定什麼值得做。智慧變便宜之後，最貴的會是判斷，是信任，是一個人願意為「善」這個字付出甚至犧牲利益。這些，都來自人性裡善念的萌芽。

好事沒有生意，撐不久；生意沒有好事，走不遠。到了AI時代，這句話顯然已經變得更清楚也更容易實現。