2026中小企永續翻轉競爭力／環氧科技 把廢液變商機

別人不想碰的低含量廢液，卻成了環氧科技切入循環經濟的新契機。在電子業、電鍍業與電路板製程中，常會隨產品產生含微量貴金屬的廢水與廢料。過去很多公司多是直接付費請人處理廢棄物，但是環氧科技董事長沈聰偉卻選擇從這裡出發，創造了別人不願意碰的商機。

土木工程背景出身的沈聰偉，曾在電子業工作，他看見不少廢水中含有貴重金屬，只是含量太低、技術門檻太高，回收商多半不願處理。「能賺錢的東西大家很好複製，所以我們要做不一樣的事情，」沈聰偉認為，真正能讓企業站穩腳步的，一定不會是好做的生意，反而是那些別人覺得太難、太麻煩、太不划算的生意。

沈聰偉說，處理高含量貴金屬的廢液技術性不高，市場上早有回收商處理，真正困難的是極低含量廢液。這類廢液可能大部分是一般金屬，只有極少部分是貴金屬，若沒有足夠精準的選擇性吸附與分離技術，處理成本可能高於回收價值。

環氧科技採取的方式，是把材料技術、設備設計、物理方法與製程優化一起導入。沈聰偉觀察，過去許多專家失敗，不是沒有專業，而是太侷限在單一技術路徑，「專家們用化學化工的專業，要突破這些東西很困難，但我們不會只侷限用化學化工的方式。」這套做法讓環氧科技找到第一批合作機會。

對企業來說，原本要付費處理的廢水、廢料，若能變成可回收的貴金屬，等於從成本變成收益。環氧科技先把設備、材料、維護與運作成本扛下來，讓客戶不用投入資本，就能看到回收成果。

重視雙贏 逐步建立市占

這也是環氧快速打入電子業與電路板廠的原因。沈聰偉說，一般事業單位最在意的是績效，若原本一項廢棄物處理是零收益，甚至還要付錢外運，現在變成可以回收、可以賣錢，對廠內主管就是很明確的成果。

從這個模式開始，環氧科技逐步建立市占，也把原本被視為廢棄物的低含量貴金屬廢液，轉化成具有經濟價值的循環資源。

對沈聰偉來說，循環經濟本來就是永續ESG的一環，但若要讓企業願意長期執行，不能只靠口號，而是要讓它成為固定的商業模式。只有回收才能帶來利益，企業才有能力繼續投入環境治理、社會責任與公司治理。

關懷公益 創造正向循環

環氧科技的做法，是先從價值最高的貴金屬開始。事業單位可能有多種廢液與廢料，若先處理價值較高的金、銀或其他貴金屬，就能讓客戶看到明確收益。這套邏輯，也讓永續ESG變成正向循環：企業透過回收降低廢棄物外運量，減少處理成本與碳足跡；環氧科技則從中建立技術服務與材料回收能力。

雙方都能從循環經濟中獲利，後續才有餘裕投入公益、人才培育與更多環境項目。沈聰偉也把想法延伸到社會公益。他提到，公司曾長期贊助家境較辛苦的體育選手，也幫高中生把再生銀材料做成專題作品。這些行動不是獨立於商業之外，而是建立在企業有能力創造收益之後，才有條件持續投入。

環氧科技也將醫療貴金屬回收導入公益場景。過去部分牙醫診所的廢牙冠可能被丟棄，公司與多個縣市牙醫師公會合作，將廢牙冠中的金、銀、白金、鈀金等貴金屬進行有價回收，再加碼回饋公會做公益。

對沈聰偉而言，這就是ESG最實際的樣子，不是把永續寫在牆上，而是讓原本被丟掉的東西重新創造價值，再把價值的一部分回到社會。

沈聰偉坦言，投入回收事業需要大量資本，但早期銀行並不理解這門生意，只看抵押品。當時公司把家族能抵押的資產幾乎都拿出來，才撐起初期設備與客戶端系統投資。

「你只能成功，」陳聰偉苦笑，這句話背後，是中小企業推動高門檻技術時最現實的壓力。環氧科技往往必須先自己投資設備，小系統可能數十萬元，大廠完整系統可能要數百萬元，還必須符合客戶對自動化、安全性、客製化與廠內規範的要求。若導入失敗，成本全由自己承擔。

除了資金，另一道門檻是認證。沈聰偉說，再生料若要被國際客戶認可，不能只做到能賣，而是必須證明來源、品質與生產流程都符合要求。

技術試錯則是第三道門檻。環氧科技的核心能力之一，是可再生使用的吸附材料。

沈聰偉說，這類材料從實驗室走到量產並不容易，面對不同廢液的酸鹼性、氧化性與金屬組成，都要不斷測試與修正。公司也運用纖維技術與嫁接技術，讓材料能選擇性吸附目標金屬。

除了技術延伸，產能擴張也是環氧科技接下來三到五年的重點。沈聰偉表示，明年產能至少要再拓展一倍。

沈聰偉給其他中小企業的建議也很務實，不要一開始就跟市場做一樣的事，因為最後只會進入價格競爭。真正能走得久的，是找到一個不容易被複製、又能創造價值的切口，才是成功的關鍵。