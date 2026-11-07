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現場人潮踴躍 雄獅旅遊ITF旅展第二日買氣旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅旅遊ITF 旅展現場第二日（7）買氣旺。圖／雄獅提供
雄獅旅遊ITF 旅展現場第二日（7）買氣旺。圖／雄獅提供

ITF台灣國際旅展首個週末登場，雄獅旅（2731）遊旅展第二日（7）買氣持續升溫，銷售再度傳佳音，前兩日業績皆創新高超越往年，現場人潮絡繹不絕，以親子家庭客群購買寒假行程最為踴躍。

觀察今日熱門目的地以日本、韓國居前，其中特殊行程北海道破冰船行程、主題旅遊白馬滑雪買氣強勁；歐洲方面則以奧捷、瑞士等經典路線最受青睞，紐西蘭南北島、極光也是熱門行程。

春節出遊需求持續發酵，越南、北海道、九州及東北詢問度高，並以6至8日天數行程最為搶手。另今日現場更出現34人關西團體行程大額訂單，成交金額近百萬元。此外，也觀察到旅客提前預訂春季行程，如明年4月後春遊義大利、名古屋立山雪牆等季節限定商品深受旅客喜愛，更有旅客預訂最遠至明年9月的秘魯行程。

8日旅展進入週日，預期人潮將持續湧現，雄獅旅遊持續推出優惠商品，包含沖繩快閃小旅行3日15,888元起、帝王蟹泰國5日17,999元起、特選奧捷雙湖景小鎮10日59,900元起，另有北海道美瑛一日遊旅展現場限量買一送一，每人只要1,770元起再抽登機箱，台鐵假期限定福森號、山嵐號、海風號最高享1,500元折扣。

ITF台灣國際旅展首個週末登場，雄獅旅遊旅展第二日（7）買氣持續升溫。圖／雄獅提供
ITF台灣國際旅展首個週末登場，雄獅旅遊旅展第二日（7）買氣持續升溫。圖／雄獅提供

旅展 買氣 北海道 雄獅

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