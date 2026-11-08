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中租兩岸東協表現受關注
中租-KY（5871）將在12日召開今年第3季法人說明會，據中租先前公告，隨台灣及中國大陸地區資產品質趨穩，9月自結稅後獲利年增23%，獲利改善，預料法人在此次法說將聚焦台灣、中國大陸的資產品質變化以及東協成長動能。
另外，管理階層對於全年成長目標及明年展望，也將是租賃業營運重要指標。
中租三大市場分別為台灣、中國大陸以及東協地區，截至今年第2季，台灣歸屬母公司獲利占比為55%、中國大陸36%，東協則是9%。
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