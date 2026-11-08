中租兩岸東協表現受關注

別人不想碰的低含量廢液，卻成了環氧科技切入循環經濟的新契機。在電子業、電鍍業與電路板製程中，常會隨產品產生含微量貴金屬的廢水與廢料。過去很多公司多是直接付費請人處理廢棄物，但是環氧科技董事長沈聰偉卻選擇從這裡出發，創造了別人不願意碰的商機。

2026-11-08 02:23