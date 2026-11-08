生醫族群連發！八業者聚光 藥華藥、漢達等將說明財報、營運策略

台股近日大跌，生醫族群成為資本市場的資金避風港，本周自11日起一連三天，包括藥華藥（6446）、沛爾生醫*-創（6949）、漢達（6620）、生達（1720）、明達醫（6527）、保瑞（6472）、美時（1795）、順藥（6535）等八家公司將先後舉辦法說會，說明各公司第3季財報及後續營運展望。

法說會11日登場的生技股包括藥華藥、沛爾生醫、及漢達三家公司，藥華藥10月營收28.4億元，年增102%，創單月歷史新高，近日台股暴跌時股價卻逆勢上漲，最高漲逾9%，法說會將說明核心產品PV及ET兩大藥證未來營運展望。

沛爾生醫發展自體CAR-T製劑PL001已通過第二期臨床試驗期中分析。據了解，公司獲醫藥品查驗中心（CDE）列為再生醫療製劑輔導專案（T-RMAT）輔導對象，將透過《再生醫療製劑條例》「附款許可」的「有條件快速通關」機制，目標今年底、明年初拿到臨時藥證。

漢達的抗癌藥HND-039 Omcazio日前遭到原廠Exelixis, Inc提起專利侵權訴訟，漢達強調有信心處理訴訟風險，該公司法說會也將說明未來的因應策略。

12日召開的法說會的公司包括生達、明達醫，生達日前公布前三季獲利7.7億元、年增一成，前三季每股純益（EPS）3.93元；明達醫前三季獲利1.15億元、年增5.8%，前三季EPS 4.57元， 兩公司都將在法說會說明展望。

13日法說會則包括保瑞、美時及順藥三公司。保瑞及美時兩公司發展的藥品都以美國市場為主，日前美國期中選舉共和黨大敗，預料川普計劃狂砍藥價的政策有可能鬆動。此外，保瑞及美時將公布的財報，法人看好也將有好表現。